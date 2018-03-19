新故鄉願景》聖母醫院打造部落廚房 泰源幽谷 老是活力旺

2018年03月19日 04:10 中國時報 莊哲權 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

在喜樂農場上，返鄉的高秋美正忙著整地準備春耕。

婆婆媽媽們中午圍著圓桌吃飯，老人家胃口特好，幾乎是秒掃餐盤。

老人家學習做編織手工藝，動動手也動動腦。

68歲黃河清載著熱騰騰的便當，送餐給獨居老人。

動員令

沿著藍色東部海岸公路到東河橋，轉進隱身海岸山脈的泰源幽谷，出身部落的年輕社工員瓦贛敲響晨鐘，一群銀髮族堆滿笑容做著健康操，午餐時更是秒掃餐盤，老人家開心地說，大家在一起吃飯，胃口特別好。這裡是台東聖母醫院為照顧當地弱勢、獨居老人打造的部落廚房、健康活力站，讓他們聚在一起，合力做美麗的事。

義工送餐獨老開心

泰源幽谷包含泰源、北源、尚德3村，早期僅有小馬隧道對外聯絡而與世隔絕，統稱「洞內」，人口老化、外移情況嚴重，又常被政府社福資源忽略，台東聖母醫院看見當地需求，2013年利用教會閒置空間建置部落廚房及健康活力站，改善部落生活。

活力站關鍵人物是33歲的在地阿美族年輕人瓦贛，也是部落老人們的依賴，泰源部落因為年輕人與新老人、舊老人的熱情投入，有了巨大改變。

清晨8時許，瓦贛依例敲響教堂鐘聲，也喚醒沉睡中的泰源幽谷，與年輕義工做早禱時，部落廚房廚師也開始忙著為100多位獨居老人準備飯菜、送餐，送餐員平均65歲，都是當地人，68歲的黃河清笑說：「我們是新老人照顧舊老人。」

新老人照顧舊老人

「我要去上課了！」95歲的李英妹開心騎上電動機車，來到健康活力站，此時已聚集30多位老人家，居家服務員一一為阿公、阿嬤量血壓，李英妹是當中年紀最長的，子女都在外地打拚。她說，自己一個人整天關在家裡很無聊，最期待的就是每周2次到站裡，跟朋友們相聚。

在老師帶領下，老人家們動手動腳做起健康操，個個元氣十足、笑容滿面，中午所有人圍著圓桌吃飯，沒多久就盤底朝天。鄭阿嬤笑說，以前都是自己帶餐盤，現在改圓桌，比較有家的感覺，「人一多，胃口也好很多呢！」

瓦贛說，許多老人家享受聖母醫院送餐服務，覺得該有所回饋，但因年長無力耕種，農田早已荒蕪，2013年底由現已過世的頭目李新木號召，14位長輩無償提供7甲土地，由志工耕種，翌年張榮發基金會捐助耕耘機等大型機械後，農場規模更擴大為41位長輩、提供21甲農地，統稱為「喜樂農場」。

每天提供千份便當

喜樂農場第1期共收成20公噸「恩典米」，由聖母醫院物流中心統一分配給全台東8個中央廚房，每天做成1000個便當，供餐給1000位獨居老人，提供農地的長輩對於自己無法耕種，卻還有貢獻能力，都相當開心。

聖母醫院院長陳良娟說，他們發現部落長輩對於設站有強烈意願，加上在地年輕人瓦贛的投入，透過阿美族清楚的年齡階層制度、共享社會的文化特性，從旁提供資源，才得以讓泰源這個據點快速建立起來，「這個站，其實是由老人家們自己做主人！」

有尊嚴的長照模式

陳良娟指出，雖然政府規畫的長照2.0很全面，但聖母醫院在泰源的長照模式，全是跟長輩們一起討論出來，是最自主、尊嚴、有活力的老人照護模式。

聖母醫院的進駐也增加在地就業機會，已有13位年輕人回部落擔任專職人員，瓦贛也召集青年會定期聯繫，部落有大活動就回來支援，即使不能回來，也會關心部落大小事。

43歲的高秋美原在北部當板模工，3年前為照顧年邁父母返鄉，便投入喜樂農場農務工作，她說：「能就近工作兼照顧父母，看到父母每天笑顏逐開，真的很棒！」

(中國時報)