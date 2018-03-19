新故鄉願景》泰源書屋 看見弱勢童的蛻變

2018年03月19日 04:10 中國時報 莊哲權 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

「小龍」剛到書屋時，常獨自躲在角落，因為學習意願低落，常寫功課寫到睡著，現在他已經願意跟別人互動，而且很快就寫完功課；「泰源書屋」創辦人黃春華說，走過風風雨雨10多年，無法想像當初自己有這麼大的勇氣，如今書屋邁入正軌，看見很多孩子的蛻變，很欣慰。

「有能力的早就出去了，留下來的多半是單親或隔代教養的弱勢孩子。」黃春華為照顧年邁母親，2000年回到泰源村，看到許多孩子放學後沒飯吃、四處遊蕩、沒人陪伴輔導功課，心疼這些孩子挨餓、受凍，便利用自己經營的麵攤小角落，讓2、3個孩子吃飯、寫功課，沒想到小朋友呼朋引伴，人數愈來愈多，狹窄的空間，擠滿嗷嗷待哺的小蘿蔔頭。

黃春華於是開始自費租屋、煮飯，成了60幾個小孩的「媽咪」，2008年正式成立「泰源書屋」與「嘎屋啦瀚（阿美族語：我喜歡讀書）文教發展協會」，但因房子是租來的，而且颱風來襲就淹水，5年內就搬了5次家，直到2013年獲得小英基金會經費挹注，及寶島行善團志工協助蓋房子，才終於有了自己的家。

此外，功學社社福基金會3年前贊助樂器與師資，讓書屋小朋友學習非洲鼓、薩克斯風與木琴。「音樂讓我們看見奇蹟！」黃春華說，前年8月13日獲邀到中正紀念堂演藝廳初試啼聲，去年5月28日在台東桂田酒店舉辦「蛻變」成果音樂會，讓泰源的孩子們更多了自信。

黃春華堅信，部落的弱勢孩子，要讀書才有競爭力，書屋剛成立時，自己像無頭蒼蠅，也到處取經學習，如今書屋邁進第11年，也逐漸步入正軌，期間看到許多孩子成長蛻變，他們不再是被遺忘的孩子。

(中國時報)