桃連區專業招生 學費免繳

2018年03月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃連區（桃園市、連江縣）專業群科甄選入學19日起開始報名，共有11校提供10個群科64班共2775個招生名額，數量居全台之冠；教育局提醒考生，甄選入學不考學科，僅在4月28日辦理術科測驗，除國立北科附工汽車工程特色班與農業群特色班有門檻，其餘不計會考成績，呼籲把握機會。

教育局中教科長林光偉說，桃連區專業群科甄選入學除去年的新興、大興、振聲、北科大附工、永平、治平、方曙、育達、清華9校，今年新增成功和啟英達11校，共有10個群科、2775個招生名額，較去年的2294名額增加了21％，其中電機電子、餐飲和表演藝術類科一直都很熱門，飛機修護科則是近年後起之秀，詢問度非常高。

飛修科熱門 詢問度高

林光偉說，政府為了鼓勵職科，2775個招生名額全面不排富、免學費，另外還有為培育產業特殊需求人才，推出「產業特殊需求類科」，連雜費都減免；像是北科大附工農業群特色班（農場經營科及畜產保健科），以及清華高中軌道車輛特色班，享3年免學雜費優惠，減輕就學負擔。

報名時間 即起至周五

林光偉說，除了國立北科附工汽車工程特色班與農業群特色班，設有國中教育會考每科成績均需達「基礎B」等級以上，其餘都不計會考門檻，呼籲把握報名時間，在3月23日前向各招考學校報名，爭取更多入學機會。

(中國時報)