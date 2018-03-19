龍王祭 有望列入無形文化資產

2018年03月19日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

農曆二月初二「頭牙」，各地都有熱鬧春祭為福德正神祝壽，民俗上這天還有「龍抬頭、求好運」一說，18日上午彰化縣長魏明谷等人至鹿港龍山寺擲筊，擇定將在5月26日舉行「龍王祭」；魏明谷說，龍王祭已在鹿港連續辦理40載、全台唯一，今年可望正式登錄為縣內無形文化資產。

連辦40載 鹿港第一

在福興鄉長粘禮淞和鹿港鎮代會主席許志宏等人陪同下，由魏明谷和龍舟委員會新任主委 淑媚共同向觀世音菩薩、龍王尊神擲筊，擇定農曆4月12日星期六舉行龍王祭與龍舟下水儀式，為長達一整月的鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。

「龍船鼓、滿街路！」龍王祭由國定古蹟龍山寺管委會主辦已有40年歷史、未曾中斷；熱鬧滾滾的傳統藝陣迎請「龍王尊神」出巡，迎同職司水域安全的天后宮「水仙尊王」上龍船，一路從市區踩街到競賽地點灑淨，經開光點睛的龍舟才能正式下水讓選手練習。

魏明谷指出，1784年鹿港開港，從乾隆五十年至道光末年間，「鹿港飛帆」盛況聞名全台；配合國家歷史風景區計畫，打造鹿港為國際觀光小鎮，將把龍王祭列入本縣無形文化資產；而今年龍王祭亦配合生肖狗年添加創意元素，活動包括公會堂光雕劇場、草地音樂會、魯班公宴與國際龍舟競賽等。

光雕劇場 辦音樂會

陳文彬表示，2012年起就有民間團體呼籲保存龍王祭重要民俗，今年再度提報登錄，擲茭儀式後就地舉辦座談說明會，邀請審查委員簡榮聰到場訪視、並由鹿港鎮代會祕書黃輝銘簡報龍王祭沿革，活動當天將邀各審查委員現勘，開會決議是否通過登錄。

(中國時報)