青年夜市熄燈 近萬民眾捧場

鳳山青年夜市18日吹熄燈號，民眾蜂擁而至，預估較平常多一半人潮。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

青年節前夕，高雄重量級鳳山青年夜市吹熄燈號！青年走過20年歲月，不敵租約到期、地價漲忍痛搬家，約9成攤商4月6日將搬至原凱旋夜市新址。這已是「青年三遷」，攤商盼落地生根，別再顛沛流離；18日最後一晚營業，近萬民眾擠爆捧場，熱鬧之餘增添幾分感傷。

攤商盼三遷落地生根

青年夜市雛形是在鳳山商工前的零星流動攤販，因非法擺攤遭驅趕，女裝攤老闆薛伯陽號召眾人租下青年、文化路交叉口空地，正式取名為青年夜市，攤商多、平價打響名號，後又搬至現今的鳳山大潤發，9年前再遷到鳳山博愛路，皆因租約到期逼得搬家。

青年夜市主委薛伯陽表示，夜市地主為水利會及台糖，但因4月8日租約到期，且租金漲3成，成壓垮駱駝最後一根稻草，只好另起爐灶，搬到7公里外的前鎮凱旋夜市，「青年夜市」老字號招牌不變，營業時間同樣是周四至日，不擔心流失客源。

9成老商家名店相隨

薛伯陽強調，新址腹地廣大破1萬坪，500個攤商9成是「原汁原味」青年老商家，名店阿Q凍圓、快樂火鍋、阿霞烤肉等都會過去。新點交通便利，緊鄰高捷凱旋站及輕軌，夜市停車場可容納500台汽車（每次收費48元）、3000台機車免費停。

昨青年夜市正式與鳳山人說掰掰，薛伯陽推估近萬人進場，他揪舊雨新知到新址逛夜市。青草茶攤洪老闆說，青年攤租低、客源穩定，這邊是「起家厝」，生意好接連再開2家，有點不捨又要搬家。貓兒味海鮮派老闆陳虹文認為，大多老攤都跟隨搬家，雖然要重新再戰新市場，但不怕沒人逛。

(中國時報)

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