寶寶轉大人 保育員高興又不捨

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中國時報
／台北報導

「寶寶」2歲來台，當時還處在幼年期的牠十分黏人，保育員鐘慶堂回憶，年約4歲的寶寶體重已有48公斤，每個月還要增加1公斤，但每天早上一看到保育員走進欄舍打掃，牠就會跳到他背上不肯下來，有時甚至不小心將衣服扯下；即使長大後，寶寶還是認得他，很愛玩捉迷藏。

鐘慶堂23歲進入動物園工作，第一個照顧的動物就是年僅4歲的寶寶。他笑說，當時寶寶算是動物園的明星動物，一開始就能照顧牠，令人感到很興奮；雙方漸漸建立互信、互動的模式後，每天早上一進入欄舍打掃，寶寶就會撲到他背上，直到10多分鐘的打掃工作完成，才肯下來。

雖然還只是「小朋友」，鐘慶堂說，寶寶當時力氣就已經很大，常常玩一玩就把保育員的衣服都給扯下來，為了避免衣服破掉，乾脆整件先給牠玩，之後再用水果「換回來」；即使後來不再照顧寶寶，只要經過牠的活動場，寶寶還會玩起捉迷藏，先假裝沒看到他，不一會兒又跑出來。

鐘慶堂感性地說，寶寶個性活潑，但也依賴性也很重，小時候愛跟著保育員，現在也常常手中抓著麻布袋。這次寶寶終於能到國外傳宗接代，很為牠高興，不過牠待在台北動物園30年了，現在要離開，很令人不捨，尤其荷蘭比較冷，需要一段時間適應。

從新北市新莊特別到動物園送別寶寶的民眾許雅淳說，因為媽媽覺得金剛猩猩很可愛，上周到動物園玩，得知寶寶要離開台灣了，又再帶著媽媽來歡送牠，希望寶寶未來一切順利。

(中國時報)

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