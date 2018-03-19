身障福利中心升級 守護唐寶寶

桃園市政府轉型八德區身心障礙福利服務中心，市長鄭文燦18日前往與唐寶寶們同慶將在21日到來的「世界唐氏症日」。（葉臻翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府編列5000萬元經費，將八德區身心障礙福利服務中心轉型成兼具運動、就業、資源及體驗4大功能的二手輔具資源中心、身障支援及專業諮詢單位，預計今年可完工；公24公園內的原校長宿舍也將轉型為庇護工場，供身障同胞更多就業機會。

美好社會福利基金會18日與桃園市唐氏症家長協會，在八德區桃園市身心障礙福利服務中心舉辦「唐寶寶天使成果嘉年華」，桃園市長鄭文燦也前往與唐寶寶們同樂，慶祝將在3月21到來的「世界唐氏症日」。

鄭文燦表示，為更符合身心障礙福利服務中心的設置原意，市府今年斥資5000萬元，將中心改建轉型成結合二手輔具資源中心、身障支援及專業諮詢單位的單位，增加就業、創業、身障者運動、身障體驗等功能，並增闢小型巴士路線增加交通便利性。

鄭文燦表示，唐氏症孩子都具有潛力，經過教育訓練後就能上軌道，除此之外也能透過園藝治療、工作治療、音樂治療、美術治療等方式，幫助他們達成生活自理、職業重建等目標，讓唐寶寶展現生命的光彩。

市府也整合社會局、勞動局、教育局等相關單位，增加各類身障服務，包括市府內庇護工場，提供經過訓練的身障者可以發揮的職場；鄭文燦也表示，公24公園內的原校長宿舍也將轉型為庇護工場，未來也會繼續推廣設置。

(中國時報)

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