觀光亮點－合歡山將設國際暗空公園

仁愛鄉從鳶峰起至武嶺、合歡山沿線，光害最少，是觀賞星空夜景的最佳地點。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導

合歡山是東亞地區最佳觀星地點，每年都吸引成千上萬「追星族」觀星，南投縣政府應觀星族建議，決定與清境觀光促進會及中研院天文所等單位共同爭取設立「合歡山國際暗空公園」，並取得國際認證，讓滿天星光成為南投縣觀光的新亮點。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，清境及合歡美麗的星空，讓縣政府看到了觀光旅遊的新亮點！尤其南投縣是觀光大縣，把星空的自然景觀變成觀光資源，是非常新穎的旅遊概念。

台中市天文學會理事長林啟生表示，觀星活動不需要太多的人為開發與設施，只要控制光害汙染，讓環境維持最佳的自然的暗夜狀態，就兼具環保意識，達到綠能減碳。目前台灣有2300萬人，卻有9成以上是居住在光害嚴重的地區，根本無法欣賞到美麗無汙染的星空夜景，因此星空景觀的價值備受矚目。

為推動觀星發展觀光，洪瑞智說，縣政府明年將劃設最靠近合歡山的鳶峰停車場，讓它成為全台灣第1個「夜行生態與星空保護區」，讓滿天星光成為南投觀光新亮點。未來的星空保護區將向整個合歡山延伸，朝「合歡山國際暗空公園」努力，並爭取國際認證，讓合歡山成為國際級的星空保護區。

合歡山國際暗空公園成立後，未來將成為東亞地區最高海拔的星空保護區，縣府將會會同國家公園管理處等相關單位共同努力，同時協調公路總局等單位將仁愛、清境往合歡山沿線的路燈加上燈罩，以降低光害影響。

(中國時報)

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