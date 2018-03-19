南北雙雄鼎盛 中六合失歡顏

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中國時報
／高雄報導

高雄夜市一向是老字號天下，金鑽、凱旋、大高雄、建工等後起之秀慘遭滑鐵盧，更難撼動「北瑞豐、南青年」老大哥地位，兩者假日堪稱萬頭攢動；前輩級六合夜市則轉經營國際觀光客，無奈碰上陸客限縮，人氣大暴跌，不只物價回不去，人潮也不若往昔。

瑞豐夜市稱霸高雄市場，除有牛排、QQ蛋、紅茶牛奶等老店駐守外，也常有新鮮物，話題居高不下。加上緊鄰高捷巨蛋站，占盡交通之便，更與漢神巨蛋、街邊店形塑巨蛋商圈，每逢假日可說人擠人，近年也不乏陸、港、澳、日、韓等觀光客前往。

鳳山青年堪稱是唯一能與瑞豐較勁，客源以原高雄縣鳳山、大寮、林園、屏東為主，占地6000坪、500多攤美食、百貨各半，平價消費好吃又好逛，幾度搬家原址地價也因夜市名氣暴漲，出租或轉賣土地蓋大賣場、房子。

六合夜市轉型做觀光夜市後，原接陸客團為主，但因物價高國人大多不愛逛，無奈近年碰上陸客限縮影響，昔日風光不再，後又爆發坑殺觀光客等負面新聞，讓六合一蹶不振，近年雖有越南等東南亞觀光客，可惜消費力不敵陸客，攤商苦哈哈。

近年新挑戰者逐鹿中原，原本凱旋、金鑽、大高雄等3者連成一線，全盛時期1天7萬人不成問題，後來碰上高雄氣爆、陸客不來窘境，榮景只能成追憶。此次凱旋與青年「結盟」，盼借助老字號夜市名氣，再次活絡當地觀光。

(中國時報)

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