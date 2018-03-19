超大地圖 還原縣長室場景

2018年03月19日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

前法務部長陳定南在宜蘭縣長任內，以巨幅地圖作為壁紙，縣長室宛如戰情室，陳堪稱是「最愛地圖的縣長」，在陳定南紀念館舉辦《陳定南的地圖特展》，藉由特展一窺陳定南的堅持，以及他與地圖的故事。

1980年間陳定南擔任宜蘭縣長時，第一次走進縣長辦公室的人往往被一幅巨大地形圖震撼，地圖從天花板延伸整片牆，直到地板，郝柏村擔任行政院長時訪問縣府，也看過這幅地圖，轉任立委的陳定南對郝說：「三軍作戰中心的地圖大概沒這麼大吧。」

陳定南之子陳仁杰說：「如果父親還在世，最常使用的app一定是google maps。」在特展中還原當時縣長室的場景，陳仁杰說，執政者如果用心縣政規畫上一定需要地圖，基本治縣能力看地圖是其中之一。

深澳火力發電廠環差過關，也讓陳仁杰感慨說，蔡英文上任後推動再生能源，停建核四是往前進一步，但啟動火力發電廠等於退兩步，賴清德說「乾淨的煤」，「不只是環境問題、政治問題，也是良心問題。」看一下地形圖應能了解火力發電廠對環境的不良影響，呼籲總統與院長三思。

策展人楊皓任表示，陳定南運用紙本地圖策畫縣政方向，希望透過特展讓年輕的參觀者了解陳定南，也拉近與陳定南的距離。《陳定南的地圖特展》展出到年底，周一休館。

(中國時報)