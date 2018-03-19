兩岸書法展 揮毫贈墨寶

2018年03月19日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣書畫協會與耕雅書會邀請山東淄博市書法家協會來台聯合開展，在樹杞林文化館舉辦「翰墨飛颺兩岸三會書法名家聯展」，18日舉辦開幕茶會，邀請縣長邱鏡淳等貴賓前來共襄盛舉，一起提筆揮毫以文會友。

新竹縣書畫協會與耕雅書會首度邀請淄博市書法家協會，用142幅書法作品進行交流，淄博市書法家協會副主席王培偉表示，這次由山東當地一名企業家牽線，首度來台以兩岸三會形式舉辦聯展，接到邀請時協會挑了10位名家作品來台展出。

首度來台的王培偉指出，觀察兩岸書法家作品，台灣書法家對傳統的理解較為深厚，各種書體兼備，風格多樣，是相當好的觀摩學習對象。台灣的書法老師黃綠堂則表示，對岸學習書法的風氣盛，為表現個人精神，作品較台灣更為多元創新。

縣長邱鏡淳到場表示對活動的支持，也與與會貴賓與書法名家一起提筆揮毫，共同寫下「翰墨飛颺書法一家親」等墨寶，提供現場參與民眾收藏。文化局長張宜真表示，這次書法聯展展出兩岸書法名家的作品，讓名家們多方交流，進而提升創作水準。

此次兩岸三會書法聯展18日正式展出，共142幅作品，其中來自對岸的作品約40幅，展期直到4月8日為止，地點在竹東鎮樹杞林文化館。

(中國時報)