40老人種藺草 幸福里見古早味

2018年03月19日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中大甲幸福里積極發揚藺草文化，今年擴大栽種1分地，40餘位老人家起大早下田插秧，更蹲在田埂邊吃點心，充滿了濃濃的古早味。里長翁木榮表示，阿公阿嬤的心血，預計可收成700台斤的藺草，將供給社區發展協會使用。

大甲區長劉來旺18日表示，大甲致力發揚藺草文化，除廣為人知的西岐藺草外，建興、文武、幸福及日南等社區也積極推廣，透過長者教學讓傳統手藝不失傳，作品從實用的草帽到小巧的擺飾品，愈來愈多元化。

幸福里40餘位老人家起大早分工合作，阿嬤們先將大批的藺草秧苗清理洗淨，再交由男性栽種；只見阿公穿著雨鞋、拖著重重的器具下田做記號，然後一排一排的倒退插秧，2個多小時後，終於氣喘吁吁的種完1分地。

隨後，男丁們挑著扁擔送來了點心，大伙兒蹲在田埂邊吃了起來，幸福里頓時充滿了濃濃的古早味。翁木榮指出，由於社區發展協會藺草不敷使用，今年特別擴大栽種1分地，是以往4倍，預計6月可收成約700台斤藺草。

藺草帽蓆為大甲三寶之一，近年來許多社區發展協會紛紛動起來推廣，上了年紀的阿嬤憑著數十年前的記憶，一步步重拾多樣的編織手藝，作品突破傳統有巧思，從草帽到精緻的擺飾品，學習的年輕人直呼：「藺草編織像倒吃甘蔗，越來越有趣！」

(中國時報)