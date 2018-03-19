氣球界奧斯卡 台灣隊豪取2金

2018年03月19日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

由台灣團隊獨立創作的中型雕塑作品「鬼面武士」，獲得金牌殊榮。（李國溢提供）

又見台灣之光！在美國聖地牙哥舉行的世界氣球大賽，吸引全球各國好手參與，由台灣氣球教父何坤龍與屏東氣球藝術家李國溢組成的多人藝術團隊，用了數萬條氣球完成的作品「虎將軍」及「鬼面武士」技壓全場，為團隊豪取2面金牌，在宣布得獎那一刻，中華民國國旗同時在會場上飄揚。

2年1度的世界氣球大賽，被全球氣球藝術家公認為業界最大殿堂，更譽為是氣球界奧斯卡，2018年第5屆賽事選在美國聖地牙哥登場。比賽共分為10個項目，包括櫥窗展示、氣球柱、造型氣球、氣球帽、外送造型、外送花束、大型雕塑作品、中型雕塑作品、嘉年華服裝及桌上型擺飾等。

由中港台星馬及泰國共28名好手組成的團隊，以5萬多條氣球製作而成的藝術品「虎將軍」，從盔甲、四肢等細節完美呈現，獲得評審團讚賞，拿下大型雕塑組冠軍；而由台灣團隊獨立創作的中型雕塑作品「鬼面武士」，同樣展現氣勢、獲得評審青睞，再添一金。

獲悉奪冠後，台灣選手在頒獎台上透過手機直播分享好心情，在歡呼聲不斷的現場，也看到中華民國國旗在台上飄揚，消息傳回台灣，李國溢故鄉竹田鄉親紛紛傳訊道賀，直呼「竹田之光、台灣之光」。

(中國時報)