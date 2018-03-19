竹縣長人選 徐國勇力拱鄭朝方

2018年03月19日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長兩黨參選人至今沒譜，地方都在觀望。18日行政院發言人徐國勇來到竹東做客家便當，對選情僅透露一絲絲口風，答案同樣是尊重黨中央指示，不過卻推崇民進黨發言人鄭朝方是相當好的人選。

民進黨客家部18日於竹東文創藝術村的「一起灶」空間舉辦「尋味。台三線。新竹縣—客家便當返鄉記者會」，會中邀請徐國勇、鄭朝方一起來製作客家味便當，與在地青年、返鄉青年一同分享文化創新理念，呼應客家便當中新世代傳承與創新文化的意涵。

這次製作的客家便當為客家小炒、義大利麵佐桔子美乃滋醬，徐國勇率先示範蔥花切法，他自豪表示家裡在賣滷肉飯，從小就練成「一邊聊天一邊切蔥」的高超刀技。

鄭朝方不甘示弱，表示自家經營麵店，小露一手炒義大利麵的好廚藝，最後盛盤時不忘搭上潮流推銷美食，稱這盤麵是「竹東米其林」。

面對新竹縣長人選遲遲未能定案一事，先前傳出民進黨有意徵召徐國勇挑戰竹縣縣長，徐國勇表示，無論中央黨部最後決定徵召誰，大家一致團結支持，翻轉新竹縣，像鄭朝方就是優秀的人才，年輕的元素也要跟傳統元素結合，但人選最後仍由中央黨部決定。

鄭朝方則表示，新世代有責任參與政治，共同為新竹縣而努力，同時會傾聽各方意見，在新竹縣找到最適合的人選。不過他也意有所指的表示，「上一代的恩怨要新陳代謝」，似是表達自身立場。

(中國時報)