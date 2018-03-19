賞花兼觀星 阿里山夜未眠

2018年03月19日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018阿里山花季首個周末，阿里山森林遊樂區2天入園人數近2萬人，恰巧阿里山上首場不用跑步的馬拉松賽「梅西爾馬拉松」也同時登場，除來自全台各地多位天文好手一晚沒睡，挑戰一夜完成梅西爾名錄內的110個深夜天體觀測，萬名遊客中更不乏上山賞花兼觀星的天文迷。

阿里山工作站前的櫻王已綻放8成，但遊樂區內的吉野櫻多半仍含苞待放，盡管花況尚未全面盛開，17、18日因天候良好，遊樂區湧入大批賞花客；其中，17日入園人數1萬189人，昨天約9100人。

今年林務局嘉義林管處為讓花節目更顯豐富，搭配舉行梅西爾馬拉松、婀娜多姿生態營和森林市集等系列活動，讓民眾在春遊賞花之際不再只是霧裡看花，也能體驗阿里山不同的美麗。

林管處指出，由台北天文協會主辦的梅西爾馬拉松賽首度移師阿里山舉行，因參加者需在一夜間觀測110個深夜天體，是個考驗觀星技術、天文知識與體力的嚴酷挑戰，困難直逼馬拉松；尤其賽事常受到光害、天氣等不穩定因素影響，所以為提供選手締造阿里山梅西爾馬拉松全馬最佳條件，林管處還配合把比賽地點的小笠原山觀景平台照明加以調整，特別在賽事進行期間關閉光源。

可惜賽事進行到清晨，因受到凌晨東方薄霧影響，最後一個目標無法順利找到，包括橫跨兩岸天文全馬完賽第一人紀錄的劉志安和天文觀測專家黃冠夫，最後皆以找到109個天體扼腕結束賽程。

(中國時報)