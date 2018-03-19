賞花兼觀星 阿里山夜未眠

「梅西爾馬拉松」首度在阿里山上舉行，參加者挑戰一夜不睡，需在天亮前觀測到110個深夜天體。（嘉義林管處提供，洪景川攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

2018阿里山花季首個周末，阿里山森林遊樂區2天入園人數近2萬人，恰巧阿里山上首場不用跑步的馬拉松賽「梅西爾馬拉松」也同時登場，除來自全台各地多位天文好手一晚沒睡，挑戰一夜完成梅西爾名錄內的110個深夜天體觀測，萬名遊客中更不乏上山賞花兼觀星的天文迷。

阿里山工作站前的櫻王已綻放8成，但遊樂區內的吉野櫻多半仍含苞待放，盡管花況尚未全面盛開，17、18日因天候良好，遊樂區湧入大批賞花客；其中，17日入園人數1萬189人，昨天約9100人。

今年林務局嘉義林管處為讓花節目更顯豐富，搭配舉行梅西爾馬拉松、婀娜多姿生態營和森林市集等系列活動，讓民眾在春遊賞花之際不再只是霧裡看花，也能體驗阿里山不同的美麗。

林管處指出，由台北天文協會主辦的梅西爾馬拉松賽首度移師阿里山舉行，因參加者需在一夜間觀測110個深夜天體，是個考驗觀星技術、天文知識與體力的嚴酷挑戰，困難直逼馬拉松；尤其賽事常受到光害、天氣等不穩定因素影響，所以為提供選手締造阿里山梅西爾馬拉松全馬最佳條件，林管處還配合把比賽地點的小笠原山觀景平台照明加以調整，特別在賽事進行期間關閉光源。

可惜賽事進行到清晨，因受到凌晨東方薄霧影響，最後一個目標無法順利找到，包括橫跨兩岸天文全馬完賽第一人紀錄的劉志安和天文觀測專家黃冠夫，最後皆以找到109個天體扼腕結束賽程。

(中國時報)

愛心魚丸伯迎新 太平生義賣繪本 靈鷲山普仁獎 小太陽秀熱力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。