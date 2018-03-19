靈鷲山普仁獎 小太陽秀熱力

靈鷲山全國普仁獎邁入第8屆，迄今全台已有5715位學生受惠。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導

靈鷲山第8屆全國普仁獎頒獎典禮18日於貢寮舉行，從全台853位同學中，選出54位獲獎同學，分為正面、積極、樂觀、愛心、願力等組別，其中不乏失親、低收入戶的「小太陽們」，展現逆境中不放棄的生命力，堪稱品德模範。

靈鷲山慈善基金會自2003年起，設立以品德為選拔指標的「普仁獎學金」，2011年首度擴及全國性評選，創立「普仁獎」，迄今已有5715位弱勢學生受惠。

普仁獎創辦人心道法師致詞表示，帶領社會走向良善發展，是靈鷲山的責任與使命，感謝多年來各界伸出援手，希望小太陽們持續保持美德，將來能回饋社會延續善緣。

「獎金要用來治好媽媽的腳！」得知獲獎後，台中市新光國中張珈熏開心表示，幾年前媽媽車禍，腳傷遲遲未痊癒，家中經濟又仰賴媽媽擺攤支撐，希望能動手術早日康復。張珈熏從小就肩負家中大小事、照顧3位弟妹，就連母親月子餐都由她一手包辦，麻油雞、炒腰子通通難不倒，加上妹妹罹患唐氏症，醫療費用龐大，想快快長大，分擔家計。

一家7口全需仰賴政府補助的宜蘭縣順安國中陳柏翰表示，全家靠阿嬤獨撐，3位家人是身障者，因此，他只要一放學就衝回家煮晚餐、幫家人量血壓，他笑稱：「一點都不辛苦，家中人多才熱鬧！」

頒獎典禮包括教育部常務次長林騰蛟、新北市教育局長林奕華、連江縣教育處長陳冠人等到場共襄盛舉，對於靈鷲山長年倡導品德教育均表示肯定與感謝，另外，現場也表揚資深志工。

(中國時報)

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