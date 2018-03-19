來兒藝節追風 老少接駁免費

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中國時報
／竹市報導

眾所期待的新竹市「2018兒童藝術節─風的運動場」，將於4月4日到8日連假期間，連續5天在香山區水資源公園熱鬧登場，7大原創遊具「迎風追逐」、「搖擺大花跳」等，將帶給全台孩子更具創意的遊具體驗，市長林智堅邀請全台親子前來留下最難忘的兒童節回憶。

林智堅表示，2017年新竹市兒童藝術節造成全台轟動，吸引近23萬人次參與，成為新竹市城市品牌，2018年兒童藝術節將移師至香山舉辦，延續風的運動場主題，繼續推出各式大型原創遊具，為台灣孩子量身打造互動遊具設施，讓孩子自由攀爬、跳躍、冒險。

文化局指出，此次的主舞台「橫著走，歌舞高台」，設計以香山溼地最著名的紅色招潮蟹為造型搭建，逗趣可愛外貌展現香山海岸風情，將成為今年兒藝節最夯打卡點；每天並有3場兒童歌舞劇輪番上陣，同時延續2017年「飛天國王子選拔大賽」的劇情設定，帶來精彩番外篇。

而大型遊具與遊戲區，包括了「漫步雲端2.0」、啟德重機贊助的「吹吹九降風」重機升降器等。兒童藝術節每日上午10點開放至下午5點，由於停車空間有限，市府建議民眾透過接駁車至會場，接駁地點包括新竹轉運站、南寮漁港、海山漁港、指澤宮及站前廣場等站，去程10元、回程免費，18歲以下及65歲以上免費，詳情可參考臉書「新竹市新鮮事」。

(中國時報)

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