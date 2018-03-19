黃明太成立服務處 陳其邁、康裕成站台

2018年03月19日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市第2選區議員參選人黃明太，18日在路竹成立競選服務處，現場湧進5000多名支持者，把會場擠得水洩不通，代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁、議長康裕成都到場站台，逢甲大學高雄校友會長郭安貴授予戰旗，高喊「逢甲總動員，明太來做議員」，場面相當熱鬧。

黃明太是出生路竹下坑里佃農之子，但他以環保科技業發跡，擁有上市公司和勤精機經營權及旗下子公司，身家雄厚，政商人脈廣，如今打拚從政為民喉舌，包括立委邱志偉、林岱樺，市議員陳明澤、陳政聞、翁瑞珠及女兒黃秋瑛等，路竹農會理事長王和雄等地方人士均前來相挺。

陳其邁表示，高雄捷運延伸路竹及湖內，以及高雄科學園區科技產業，需要一位科技產業議員，呼籲鄉親提拔新人黃明太，也要疼惜陳明澤，一起努力讓他們雙雙當選。

王和雄指出，第2選區投票數有12萬1000多票，路竹區占有4萬1千多票，卻沒有半個議員，呼籲全力支持路竹出身黃明太。黃明太強調，他已辭去公司行政職務，全心投入選舉，有信心打贏這場選戰。

市議員第2選區應選3席，現任民進黨占2席為陳明澤、張文瑞、國民黨1席是資深老將李長生。黃明太加入戰局，民進黨協調後，張文瑞退出，提名陳明澤和黃明太；至於李長生則布局交棒給女兒李亞築，選情大致底定。

(中國時報)