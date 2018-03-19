賴揆稱不會讓北部憂慮空汙

2018年03月19日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

「大家眼見為憑，這就是乾淨的媒！」行政院長賴清德18日邀立委、媒體參觀林口發電廠強調，林口發電廠排放量已達天然氣標準，深澳發電廠也將使用相同機組，如果民眾還有疑慮，裝一套空汙防治設備不夠，那就裝兩套。

賴清德日前一席深澳電廠使用「乾淨的煤」引發各界質疑，為了消弭外界疑慮，他18日在立委吳秉叡、呂孫綾、環保署長李應元等人陪同下，邀請媒體參觀林口火力發電廠。

賴清德指出，林口電廠使用的超超臨界發電機組與「乾淨的、有效率」的煤，因此，空汙排放量已達天然氣發電排放量標準，他要大家「眼見為憑」，如果民眾還有疑慮，裝一套空汙防治設備不夠，那就裝兩套，一定要讓社會放心。

賴清德表示，林口、深澳燃煤電廠要達到接近天然氣發電排汙標準，必須具有淨煤策略、超臨界的發電機組以及最先進的空汙防治設備等三項條件。

賴清德說，北部地區占全台整體用電量的4成，不久後，協和電廠即將除役，等到2024年核一及核二廠都除役後，北部地區將缺電6％，因此不可不及早因應。

賴清德表示，深澳電廠最好的選擇就是燃煤發電，政府能做的就是比照林口電廠，用最先進的設備、汙染防治設跟高效能的煤來發電，不讓空汙成為北部民眾的憂慮。

賴清德也說，空汙是全國最關心的議題，悠關每個人的健康，政府當然最為重視，行政院已把空汙法送立法院，注意生活上的每個細節。

(中國時報)