賴揆稱不會讓北部憂慮空汙

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

「大家眼見為憑，這就是乾淨的媒！」行政院長賴清德18日邀立委、媒體參觀林口發電廠強調，林口發電廠排放量已達天然氣標準，深澳發電廠也將使用相同機組，如果民眾還有疑慮，裝一套空汙防治設備不夠，那就裝兩套。

賴清德日前一席深澳電廠使用「乾淨的煤」引發各界質疑，為了消弭外界疑慮，他18日在立委吳秉叡、呂孫綾、環保署長李應元等人陪同下，邀請媒體參觀林口火力發電廠。

賴清德指出，林口電廠使用的超超臨界發電機組與「乾淨的、有效率」的煤，因此，空汙排放量已達天然氣發電排放量標準，他要大家「眼見為憑」，如果民眾還有疑慮，裝一套空汙防治設備不夠，那就裝兩套，一定要讓社會放心。

賴清德表示，林口、深澳燃煤電廠要達到接近天然氣發電排汙標準，必須具有淨煤策略、超臨界的發電機組以及最先進的空汙防治設備等三項條件。

賴清德說，北部地區占全台整體用電量的4成，不久後，協和電廠即將除役，等到2024年核一及核二廠都除役後，北部地區將缺電6％，因此不可不及早因應。

賴清德表示，深澳電廠最好的選擇就是燃煤發電，政府能做的就是比照林口電廠，用最先進的設備、汙染防治設跟高效能的煤來發電，不讓空汙成為北部民眾的憂慮。

賴清德也說，空汙是全國最關心的議題，悠關每個人的健康，政府當然最為重視，行政院已把空汙法送立法院，注意生活上的每個細節。

(中國時報)

2成偏頭痛患者 痛到掛急診 陸軍專校 師生官兵捐熱血

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。