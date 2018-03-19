川普半島牌為何換台灣牌

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中國時報
蔡東杰

談《台灣旅行法》，或許得從朝鮮半島談起，又或者，焦點還是得回到美中關係，其實誰都知道，無論台灣或北韓，不過都是華府用以操弄區域平衡的戰略棋子罷了。

隨著中美雙邊關係愈來愈「對等」，華府既感焦慮，更有尋求可「制衡」北京之籌碼的迫切感，更別提美國對中國貿易逆差在2017年衝上3752億美元的歷史高點，以及其自身景氣復甦依舊充滿陰霾的情況下，美、中爆發大規模貿易戰既如山雨欲來，在透過提高關稅開始點火之餘，白宮也不能不未雨綢繆，幫自己先找好一些應對籌碼。

從某個角度來說，近年來朝鮮半島問題升溫，固然不能否認北韓確有意藉此進行國際突圍，但美國扮演隱形黑手在後面推波助瀾亦「功不可沒」。問題是，炒作半島議題絕對是把雙面刃，一旦情勢失控，不僅美國難逃被拖下水，南韓與日本等兩大盟邦更無意如此；因此，隨著半島情勢在2016～2017年逐漸迫近衝突邊緣，南韓、日本對美國之「離心」傾向乃愈發明顯，豈不見無論文在寅或安倍晉三都展現出與北京修好之意圖，難道美國真的視而不見？

進一步來說，美國操作北韓議題雖可為中國帶來壓力，只不過收益既不確定，又得冒同盟體系鬆動之風險，再加上平昌冬奧成功形塑了某種和平氛圍，從而一方面增加了操作半島負面議題之挑戰，同時也提醒白宮，也許該是尋找替代議題、讓自己從半島議題脫身的時候了。

所謂的《台旅法》，首先，既未必需要，也未必具拘束力。其次，若其目的主要是對北京表態，則眾議院在年初無異議「一致通過」該項法案便已達「宣示」效果。根據過去往例，參議院既未必得跟進，藉此亦可保留交涉空間。但隨著冬奧閉幕，兩韓宣布將召開高峰會，一方面參議院立即跟進通過，在白宮宣示將安排與金正恩會面後，川普也決定在《台旅法》自動生效前夕，正式簽署了該項法案。

由此，白宮手中的「半島牌」也換成了「台灣牌」。

相較北韓因涉及核武與區域地緣政治，自然是北京關切之重要安全議題，台灣關乎統一與「祖國偉大復興」，更為中國大陸無可迴避之核心利益。值得注意的是，由於台灣議題的特殊性，打這張牌固然可立竿見影，也因北京對此幾無轉圜空間，由此亦埋下極高的戰略風險；正因如此，自冷戰以來，華府雖長期將「台灣牌」攥在手中，打起來始終小心翼翼。如今或因川普的商人本色，熟諳「富貴險中求」，亦或因美國認知此時已至權力轉移的關鍵時刻，不得不拋出手中殺手鐧，終讓《台旅法》趁勢出世。

面對美、中彼此對峙升溫，戰略夾縫未來可預見將日益縮小，處於夾縫中的台灣不僅喘息空間愈發窘迫，重點是，下一步，我們究竟何去何從？對此，確實需要全民共同三思而行。（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)

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