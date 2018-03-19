積極護漁創造台日對話籌碼

2018年03月19日 04:10 中國時報 何思慎

2005年6月8日，日本巡防艦白領丸在釣魚台水域驅逐「越界」的台灣漁船，激怒台灣漁民，導致台灣漁民集結百餘艘漁船與日艦對峙，升高台、日間的漁權糾紛，並將問題的關鍵釣魚台主權爭議再度搬上檯面。

台、日地理位置鄰近，加上日本八重山群島與台灣近在咫尺，雙方經濟海域重疊嚴重，易造成台、日齟齬。馬英九上台後，釣魚台水域旋即發生「聯合號漁船事件」，為台日關係帶來考驗。雖說該事件在日方道歉並承諾賠償後順利解決，但仍為台日關係造成負面影響。

在2012年《中日和約》60周年之際，馬總統發表《東海和平倡議》，循此精神，2013年4月10日簽訂《台日漁業協議》，獲致階段性成果，確保台灣漁民在北緯25度至27度間的漁撈作業將可不受日方之干擾，有效降低該水域內的台、日爭議事件，台灣漁民漁獲量明顯增加。

然而，《台日漁業協議》仍無法暫時解決台、日重疊海域的問題及雙方40餘年的漁業糾紛，此乃因八重山群島南面海域至今未納入協議內。此水域在台灣東部外海，為台灣漁民傳統漁場，但異於沖繩漁民罕至的釣魚台海域，八重山周邊海域亦為沖繩漁民素來倚重的漁場，台、日齟齬常起，難以妥協。

誠然，北緯27度以北的台、日重疊水域仍然未獲解決，但此海域位於「日中暫定水域」之內，若無法將兩岸及日本間形成的「三組雙邊」對話推升為「一組三邊」共同協商，難以達成有效協議。

再者，在此水域作業的我方漁船並不多，應非具處理急迫性之海域。

因此，解決台灣與八重山群島間的經濟海域重疊問題始為台日漁業委員會當務之急，惟17日結束的「第7次台日漁業委員會會議」僅就漁業協議中八重山北面倒三角形海域作業規則進行相關修正，未能擴大協議水域範圍，納入八重山南面的台日重疊水域，其結果不僅令人失望，更不利於台日關係。

在日本漁政單位未能回應我方擴大協議範圍的要求之前，海巡署應為漁民後盾，在重疊海域我方的「暫定執法線」，甚至是我國主張畫界之「衡平線」內執法，確保漁權，有效排除類似「東半球28號」在此重疊海域遭日本公務船取締的過當行為，以具體行動創造對話籌碼，迫使日方積極以對。

蔡英文總統於台日關係中常思建構「海域合作」的可能途徑，此當尋求在平等、互利的基礎上，以《台日漁業協議》為開端，擴大利益共享的良好實踐模式，深化台日關係，展現在亞太的海洋安全合作中，我國亦能貢獻東亞海域秩序的維護。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)