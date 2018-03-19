惠台31條的真正推手

2018年03月19日 04:10 中國時報 段心儀

針對大陸惠台31項措施，長考半個月之後，行政院將「惠台」改為「對台」，又提出「8大強台策略」─優化就學就業，強化攬才，深化資本市場，強化影視產業等，看得到鋪陳辭藻，卻看不到創新政策，這就是蔡政府標準的文青式回應。

2017年底十九大，大陸國家主 席習近平回顧政績時指出：「經濟建設取得重大成就，國內生產總值從54萬億元增長到80萬億元，穩居世界第2，對世界經濟增長貢獻率超過30%」數據紮紮實實。相對蔡總統，2018元旦在臉書上只說：「2017，紛擾與困難中我們仍然堅持往前；2018，願台灣所有人幸福共好。」沒有政績，沒有願景，全是文青腔調。

習近平回顧治霾說：「能源資源消耗強度大幅下降。重大生態保護和修復工程進展順利，森林覆蓋率持續提高」依綠色和平的研究顯示，2017年11月和12月北京的PM2.5月均濃度下降了54%和67%，「去年街上都看不見人臉，今年都沒什麼人戴口罩」。

至於台灣呢？原本空氣最好的台中，近年霧霾嚇人，台中火力發電廠被公認「居功厥偉」。現在北部還要蓋深澳燃煤電廠，賴清德院長還說用的是「乾淨」的煤。原來台中電廠用的是「骯髒」的煤呀？可憐的中部人！但煤有「乾淨」的嗎？

習近平也說：「把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系…培育新型農業經營主體，實現小農戶和現代農業發展有機銜接，支持和鼓勵農民就業創業，拓寬增收管道…」習近平要確保農業收益，而台灣呢？北農春節到元宵20天內休市11天，導致菜價崩盤。總經理吳音寧就是一位看不懂財務報表，靠一支筆記錄台灣農業的「文青」，可憐的是執政黨口中最在乎的農民。

當政府的政策只會採取文青式的回應時，台灣危矣。當政府高喊拚經濟，卻無視電力不足；高喊反核，卻無視燃煤汙染；高喊正義，卻用兩套標準…，這不叫詐欺，什麼叫詐欺？據報導，今年台灣學子就學大陸者倍增，惠台31項措施看來有效，但惠台措施背後真正的推手是民進黨政府啊！

（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)