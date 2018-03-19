台灣小對策難敵大陸大戰略

2018年03月19日 04:10 中國時報 主筆室

因應大陸惠台31項措施，行政院提出四大方向八大策略強台措施，內容涉及人才、科技、金融與文化影視產業，行政院副院長施俊吉宣稱政府將在自由、民主、法治的基礎上，打造台灣成為吸引全球頂尖人才的國家，厚植經濟實力，壯大台灣。

這話說得漂亮，也直接觸及問題核心。有效應對大陸新一輪惠台政策的磁吸力道，核心思路，也是治本之道，當然是讓台灣更好更強，台灣人日子過得更好。行政院固然看到了問題的本質，卻提不出有價值的解決方案，所謂四大方向八大策略，不過是對先前已有的政策重新包裝，那些所謂新增的優惠政策，也看不出能對留住人才與產業發展產生什麼實質的吸引力，畢竟，大陸的惠台31條在優惠力度上要大得多。更重要的是，壯大台灣是一項長遠戰略，又豈能是中短期策略所能解決？台灣內外交困，需要百年思維、通盤規畫、長遠計議，提出一系列改革措施，讓台灣逐步走出困境，在此基礎上進一步營造更好的營商環境，才能讓人才願意留在台灣打拚。

行政院顯然沒有什麼戰略思考，只是為了對抗大陸惠台31條所形成的西進效應，不得不針鋒相對提出一些因應措施，但這些措施都只涉及枝微末節，當然只有宣傳效果，最終不過是自我安慰罷了。

不僅如此，蔡政府的心態也相當可議，施俊吉說，檢視大陸對台31項措施，名為惠台，實則利中，目的是引進台灣資本、技術、人才，協助大陸經濟發展遭遇的困難。此話也不假，大陸制定對台政策當然不會賠本賺吆喝，也想從中獲益，而且以台灣目前的人才優勢和科技實力，大陸當然也有學習借鑑的強烈需求。但這也不能否認，惠台31條對台灣民眾的吸引力也是實實在在的，台商、年輕人和一般民眾都可以從中獲得實際利益。換句話說，惠台31條最終是要實現互利雙贏，而這也是大陸對台政策追求的目標。行政院只強調大陸獲益，而對台灣民眾獲益的事實視而不見，無疑又是一種鴕鳥心態。

對蔡政府的短視，就連獨派媒體也看不下去了，近日就有社論以〈台灣需要務實主義〉為題，強調台灣生存發展之道，毫無疑問就是務實主義，在其看來，意識形態的唇槍舌戰沒有實際效用，只有務實振興產業、發展經濟、創造就業、提升所得才有用，文章並主張創造有感經濟，必須提高到國安層次。

雖然台灣內部立場、主張各有不同，但在發展壯大台灣這一問題上，應該沒有人會持異議。蔡政府要真想有效應對大陸提出的惠台31條，就必須從戰略角度通盤思考。首先，要務實面對大陸。大陸惠台31條出台，是貫徹落實中共十九大確立的對台政策，這是大陸新時代對台政策戰略調整的產物。台灣在看待這些政策時，不能從過去的狹隘眼光，簡單將之斥為統戰措施，而必須認知大陸已改變過去對待台灣的方式，不再將台灣視為境外，而是給予類似大陸民眾的「同等待遇」，從而逐步實現兩岸的全面融合。以大陸目前的經濟實力和廣闊的發展前景，全世界都想與大陸建立更廣泛、更深度的合作關係，對台灣來說，自然也沒有置身事外的理由。蔡政府若有意橫加阻撓，只會如同李扁時代的管控措施一樣，最終以失敗收場。

因此台灣必須調整兩岸政策思路，積極搶抓大陸發展機遇，通過兩岸合作來實現自身的經濟發展，以免自我孤立於全球大勢。

其次，也要務實面對台灣自身。台灣看待大陸，既不能妄自尊大，也無需妄自菲薄，台灣30多年的民主化經驗，自有其制度和文明的成就，在自由環境下成長起來的台灣年輕人，在文化創意、科技創新等領域也一直展現旺盛的發展活力，對照大陸，台灣具備一定的獨特性，對大陸具有參照價值。台灣應深化教育改革，擴大獨特性，讓台灣在兩岸互動進程中繼續保有話語權和主動權。關鍵的問題是，台灣不能懼怕與大陸的互動，不能以失敗主義思維恫嚇民眾，讓許多人視前進大陸為畏途。

當務之急，蔡政府應該從國安角度出發，重新檢視兩岸融合和壯大台灣的連動關係，擺脫意識形態的枷鎖，務實看待改善兩岸關係和發展兩岸合作的極端迫切需要。惠台31條對台灣來說，當然是機遇，關鍵還是要看自己如何借力使力、逆風高飛。

(中國時報)