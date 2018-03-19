短 評－告別藍天

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中國時報
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環保署環評大會悍然通過深澳電廠環評的那一刻，將是北台灣告別藍天的開始。

行政院長賴清德為深澳電廠計畫背書，強調深澳電廠用乾淨的煤，世間真有「乾淨的煤」嗎？當然，不同等級的煤製造不同的汙染，但「燒煤就是燒煤」，無論官員如何講，不管環保技術進步到什麼地步，以生煤發電的深澳電廠必然有汙染與排放，北台灣就是躲不掉汙染增加的命運。

深澳電廠10年前已拆除，台電原本有意再建電廠，但民眾與環保團體一直反對，這次重新上場，經濟部能源局很誠實地說出原因：北部核電廠都除役後，北部供電不足。

顯然當初說廢核後台灣不缺電是謊言，能源政策增加兩成綠電以替代核電，也是謊言，最後不得不回頭建生煤電廠。台電的評估報告把深澳電廠帶來的汙染排放估得相當低，但新北市政府自行委託環工學者做的報告，得出的汙染增加量是台電報告的3倍。

不論哪個報告正確，深澳民眾承受的汙染必然增加，連帶宜蘭、桃園及當地著名的九份、金瓜石等著名觀光景點，汙染都要大幅增加。對北台灣民眾而言，原有的藍天可能逐漸遠去。

其實，受害的豈止北台灣？蔡政府躁進推廢核，在全台都增加火力發電，深澳電廠重啟，林口、大潭、通霄、中火、興達全部都要增加新機組。當各國為了減碳努力，增加綠電、減少煤電，甚至所有火電時，只有台灣是全力擴充火電。

與對岸嚴重的空汙生活環境相比，台灣曾經很驕傲地自認是「宜居城市」，但當大陸整治空汙已見成效、藍天再現時，台灣卻一步步告別藍天。

未來，台灣哪個城市還能驕傲地對大陸說：我們擁有「宜居城市」？民進黨對得起子孫嗎？

(中國時報)

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