2018年03月19日 04:10 中國時報 劉必榮

開年以來，北韓頻頻在外交上出招，看得人目不暇給。大家都忙著對北韓的笑臉攻勢做出解釋，或對東北亞可能的變局做出評估，但是卻沒有人有把握自己的評論是絕對正確。看到世人為自己的行為或把脈或卜卦，不知金正恩心裡會有多得意？

一些評論指出，朝鮮半島的局勢變化，有著好幾個第一：金正恩胞妹金與正到平昌參加冬奧，是第一個金氏家族的成員進入南韓；南韓特使團到平壤與金正恩會談，是南韓官員第一次進到金正恩辦公室；4月底南北韓峰會，也可能是北韓領導人第1次進到南韓地界；5月美國與北韓峰會若能順利舉行，更是第1次現任美國總統與北韓領導人會晤。

這麼多個第1，都源自金正恩的一念之間。平昌冬奧的時候，兩韓關係輕輕吹起和解之風。但是許多人提出警告，這股暖風不會持續太久，因為冬奧之後美、南韓仍會繼續演習，北韓對此也會繼續抨擊，於是一切就回歸原點。結果這個預測是錯的。3月5日南韓特使團在跟金正恩會晤時，金正恩對即將舉行的美韓軍演表示可以理解，只說希望朝鮮半島情勢緩和後，美、南韓可以對軍演一事重新評估。這個反應讓南韓官員大吃一驚。

當文在寅在冬奧上頻頻想搓合美國與北韓代表團會談時，一些評論表示美方對文在寅這麼興奮頗有微詞，也有評論指出，美國在這個節骨眼要重談美韓自由貿易協定，讓美韓關係吹起一陣寒風，也難怪南韓想走自己的路。結果後來發現美國跟北韓早有祕密管道接觸，原本美國與北韓就有規畫要在平昌進行接觸。這個會談後來雖未實現，但也證明原先的一些評論是在狀況之外。

美國與北韓將舉行峰會的消息傳出後，各方的解釋至少有3種：有的認為北韓是在騙人，目的只是為自己爭取更多發展核武與導彈的時間，所以是詐和。川普政府的官員則有人沾沾自喜，認為是美國對北韓高壓制裁生效，北韓撐不去才會想談，所以是求和。南韓和中國大陸這邊則有人認為，北韓是發展了核武，有了信心，才會敢於談判，所以是謀和。詐和、求和、謀和，真相只有金正恩知道。

至於美朝峰會之後的衝擊，有的評論認為美國過去都是透過南韓與北韓接觸，一旦美國與北韓自己接上了頭，韓朝關係與美朝關係脫了鉤，美韓關係將被離間。一些親南韓的評論因此大聲疾呼，別忘了美朝峰會之前還有一場韓朝峰會，兩場峰會都應受到同樣關注。

也有評論指出，美朝接上頭之後，中國的角色將被淡化（中國一些評論稱此為越過中國的頂外交），所以被離間的將是中朝關係。還有觀察家指出，日本在這場博弈中完全沒角色，安倍在斯人獨憔悴之下，也會開始與北韓接觸。

不過即將離職的國務卿提勒森倒是提醒，所有關於峰會的消息目前都是二手傳播，金正恩這邊都還沒有正式確認。所以也有評論指出，金正恩還在等，看美國外交團隊鷹派紛紛上陣之後，擺出的是什麼陣勢，端出來的是什麼條件，會面地點的選擇是如何角力，再決定見不見。所以川普和金正恩是不是真能見面，還是未定之數。

就因為還有太多「我們知道自己並不知道」（known unknown）的事，所以朝鮮半島情勢還是一團迷霧，等待我們慢慢觀察。（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)