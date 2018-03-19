2018年03月19日 04:10 中國時報 桑品載

魯迅寫文章針砭官場，普羅百姓讀了喊過癮，被批評的人覺得不痛快，便有朋友勸他：「你何必讓人不痛快？」魯迅答道：「你說對了，我就是要他們不痛快，因為他們太痛快了！」

「太」就是他文章的精彩處；誰都圖痛快，唯需光明磊落，即所謂「憑本事得酬勞」，勞碌大半輩子有份退休俸度晚年，「太」是超過；沒本事竟居大位，尸位素餐拿高薪，也「太」是超過。會這樣因果顛倒，是這些人背景硬，帝制時的皇親國戚便是。劉邦得天下，說「不姓劉的便不可稱王。」台灣政權講顏色，跟對了，「太」就有了，至於被批評無能、外行倒也無妨，自有利益與共者群起護航。

台北農產運銷公司總經理吳音寧拿公俸、享公權，在位已9個月，還看不懂財務報表，任憑蔬菜爛掉成肥料，還去休長假；出了事，公司開記者會，董事長來了，她卻不知芳蹤，董事長請辭，她還好官我自為之。

她原不該當此職位，查她的公職履歷，只有在彰化縣溪洲鄉當過鄉公所祕書，月薪1萬8000元，如今竟如魚躍龍門，當了北農總經理，年薪250萬，漲了10多倍。她的不適任露了底之後，問她要不要辭職？她說職位是由董事會決定的。這就奇了，你自己不能決定要幹或不幹嗎？豈不知天下之大，不幹最大。這就表示：一、她還要幹下去；二、董事會裡她有人，且看透董事會人上有人，想辭退她沒那麼簡單。

她的力量果然顯現了出來，跟她站在政治同一邊的，有官員，有民代，有名嘴，都說她很能幹，特別強調她有理想。所謂「理想」，是她寫過發展農業的書，以及多次在國民黨執政時參加過農運活動。她的書有多少人看過，不得而知，但農運和民進黨的政治關係，大家心知肚明。

而她的父親是蔡總統的資政，她則是蔡英文「想想文教基金會」的董事，替她護航的是護她這部分的政治資產，有這樣的資產，等於取得了「太」字的資格。

護航者認為這是一場權力鬥爭，這好像也有點影，當初吳音寧能上台，就是權力鬥爭的產物，即鬥倒原總經理國民黨籍的韓國瑜，和頗有興趣的張榮味周旋，同時也鬥倒北市府心中的自己人，在農委會主導下她才出線。如今事情弄得千瘡百孔，北市長柯文哲一派冷眼酸語模樣，說吳既是農委會指派的，要不要下台由農委會決定，而他不准陳景峻辭董事長，就有留著這個爛攤子由人民去罵的意思。

在吳音寧無能、有能的對峙中，「能」存有兩種意思，前者指專業，後者指政治；吳之無專業能力已很清楚了，而仍說她「有能」的她的同志們，是說她在守住政治板塊的頑強表現。這種「能」，以及無能被解說成有能的現象，最近儼然成為民進黨的一面旗幟，除了吳音寧之外，另如林佳龍欲以1100億和德國商人簽「海底淘寶」案、深澳電廠通過環評案、核二2號機死灰復燃案，以及很多人莫名其妙升官案，民進黨彼此有志一同要守住「太」字，那才叫「痛快」！（作者為自由作家）

(中國時報)