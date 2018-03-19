2018年03月19日 04:10 中國時報 孫揚明

針對大陸的惠台31條，民進黨政府日前提出看來洋洋灑灑「壯大台灣 無畏挑戰」的「四大方向、八大策略」回應。讓人失望的是，蔡政府的回應根本連大陸對台的戰略思維都沒能看清楚，只是在技術性細節上打轉；除此之外，就是在口頭上討便宜，自己過過乾癮而已。

惠台31條是大陸大戰略思維轉變後的一部分，這個對台戰略新思維早在去年十九大之後就已成型，第一個顯著案例應是今年M503事件，惠台31條不過是延續而已。如果蔡政府只能在單一事件上去做應對，那就真是只見秋毫之末而不見輿薪。

北京自1979年與美國建交後，在處理兩岸內部的整體性思維模式，就是兩岸「平等協商、共議統一」；最能體現這一概念的，就是「辜汪會談」；此一概念一直延續到馬政府時代的最後─馬習會。這兩個會談，當然包括其間23年雙方交往的明顯共同特徵，就是台海兩岸不斷地磋商，務必盡量做到讓兩方都滿意。

但現在北京的思維已轉型為「以我為主」。例如M503航線，在大陸十九大後、民進黨的主政期，大陸採取了和馬政府時期完全不同的作法：北京僅告知民進黨政府後，就片面施行。惠台31條也是在相同邏輯下的例子。

北京之所以出現此一戰略思維的變遷，主要當然是因為民進黨2016年主政後急速地去中國化與走向台獨，但另一個也不能辭其咎的則是，自吳敦義任國民黨主席後的國民黨內部政治路線的變化。因為當民進黨急速滑向台獨，而國民黨也慢步傾向獨台時，北京的做法不再是一如往昔般等待，或在國、民兩黨之間取其傷害較輕者，而是全盤推翻，以北京的需求為主軸。

台灣面臨的真正問題是，在大陸這個「以我為主」的主軸戰略思維確立後，兩岸關係必定會出現高度的不確定性。對台灣而言，未來的不確定與未知的恐懼將是最大的致命傷，對民心和經濟發展都有影響。

在這樣的結構性情勢變遷下，行政院若只能提出一些小惠的加給來因應，然後還在回應中，偷偷地加上一個「台灣是主權獨立的國家」的字眼，就以為可以對抗得了大陸的吸心戰術，那人民也只能長嘆了！（作者為資深媒體人）

(中國時報)