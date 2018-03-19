2018年03月19日 04:10 中國時報 陳琴富

科學與玄學始終是沒有交叉的兩條平行線，即使偶爾碰撞，也只是擦出對立的火花；科學和佛學幾世紀以來更是形同陌路，互不見蹤影。但是這一世紀已經有許多科學家開始注意到佛學與心理學、物理學，甚至宇宙論的匯通。剛過世的霍金研究宇宙的源起，結論是宇宙可能憑空出現，從而推翻了上帝的存在，因為宇宙在大爆炸的時候沒有時間讓上帝點火，這樣的結論和「萬法本空」的緣起論並無二致。

霍金是絕對的科學主義者，完全不相信宗教，尤其是東方的宗教包括佛學，對於佛教徒認為「世法如幻」的說法，他嗤之以鼻，他在描述禪觀有可能洞悉客觀的現實一事表示：「這是廢話」。他說：「東方神祕主義的領域是個幻象。一個物理學家如果試圖把它和自己的研究做連結，等於放棄了物理。」很大的原因是，佛法在西方世界因為語言文字的失真誤傳，使得佛法與科學研究者之間造成了巨大鴻溝。

霍金近年來最重要的研究就是要證明是不是「上帝創造了宇宙？」他認為宇宙是大爆炸而產生，大爆炸瞬間，時間才開始，大爆炸之前，時間幾乎等於零。因此宇宙可能沒有起因，跟質子一樣憑空出現，不是上帝點的火，這是質量力學的自然法則，也就是因果定律。這樣的結論和佛法完全一致。《楞嚴經》「諸法所生，唯心所現，一切因果，世界微塵，因心成體。」只是科學家尚未研究到意識和物質的關係。

物理學家認為，組成物質世界的最基本不是粒子，而是宇宙弦的共振狀態，弦論的發現與「自性本空」的說法已經接近，但還沒有到空的境界。龍樹菩薩在《中論》說：「諸法因緣生，我說即是空；亦為是假名，亦名中道義。」佛法認為諸法不自生、不他生，是因緣而起，也就是自性本空，世間諸法都是假名，霍金也認為時間和空間都是假象。他說，「沒有人創造宇宙，沒有人能主宰我們的命運，能夠欣賞宇宙的恢弘設計，此生足矣。」這就是人處在宇宙中應該有的態度，也就是中道。

近年來許多的科學研究證明量子力學乃至宇宙學和佛法有太多的匯通，愛因斯坦的相對論證明，在接近光速時，物體的長度和速度會改變，也就是著名的質能互換（E=MC2）。這在佛經中信手捻來，「須彌納芥子，芥子藏須彌」、「隨意所須，悉皆如念。」無不匯通。愛因斯坦說過：「如果世界上有一個宗教不但不與科學相違，而且每一次的科學新發現都能夠驗證它的觀點，就是佛教。」

霍金的《時間簡史》出版時大為暢銷，他說：「我希望拙作和禪一樣，使人們覺得，他們不必自處於偉大智慧及哲學的問題之外。」他的研究結論其實和禪已有匯通，只是他還站在禪門口。

(中國時報)