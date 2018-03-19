明華園總團 傳承全面啟動

2018年03月19日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

明華園青年軍成員陳昭賢，除了舞台上的演出，也開始擔任幕後製作人工作。（圖片／明華園戲劇總團提供）

明華園青年軍成員陳昭婷，文武兼具，表現亮眼。（圖片／明華園戲劇總團提供）

孫翠鳳的嫡傳弟子李郁真，是明華園總團極力培育的演員，在《俠貓》裡有亮眼表現。（圖片／明華園戲劇總團提供）

《俠貓》由多位新生代團員挑大梁演出，獲得觀眾熱烈回響。（明華園戲劇總團提供）

明華園戲劇總團3～4月全台巡演行程

明華園戲劇總團20年磨一劍，人才培育和戲曲傳承言出必行，近期由新生代團員挑大梁的新作《俠貓》，現正在台巡演，總團長陳勝福表示：「談傳承不能空口說白話，要說到做到，這回青年軍成員陳昭賢擔任製作人，第三代演員陳子豪也擔任男主角，要讓觀眾看見新生代的實力。」

新人當家 台柱撐腰

明華園戲劇總團作品，以往一向是以當家小生孫翠鳳掛帥，這回罕見地讓年輕人當家，陳勝福表示，這一刻已醞釀了20年之久，「《俠貓》可說是我們長年培育新秀的成果，不僅男主角林少貓由明華園第三代武生陳子豪擔任，孫翠鳳的嫡傳弟子李郁真、周淳安也加入主演陣容，幕後製作群更是由第三代陳昭賢擔任製作人，負責統籌、製作，而我們的台柱孫翠鳳，則是在幕前、幕後，力挺這群年輕人。」

陳勝福表示，「《俠貓》之外，月底將推出的經典戲《蓬萊大仙》（國際版），以及8月份的最新作品《龍逆鱗》，新生代演員都會有非常吃重的角色。」

陳勝福說，戲曲的傳承，不僅僅只是傳給舞台上的演員，舞台下的觀眾也需要傳承，「觀眾的傳承，也需要延續，我們希望能讓更多年輕朋友，有機會接觸歌仔戲。為此，我們也特別和企業界合作，推出『文化藝術優惠券』，讓青年學子們能用最優惠的票價，走進劇場看歌仔戲，至於票價的差額，就由企業和我們吸收。」

青年學子 享優惠票

目前明華園總團「文化藝術優惠券」參與合作的學校，包括中部地區的明道中學、青年高中、台中科技大學；桃園地區則有至善高中、永平高中、啟英高中等多所學校。陳勝福表示，今年《俠貓》將在故事主人翁林少貓的故鄉屏東演出，並將有由台北市屏東縣同鄉會、新北市屏東同鄉會所支持的「學生專場」，邀請屏東中學、屏東女中、潮州中學、屏北高中、大同高中等學子共同欣賞。

《俠貓》將於3月23日至24日在屏東藝術館、4月14日15日於嘉義市文化局音樂廳、4月21日至22日在台中國家歌劇院演出。

(中國時報)