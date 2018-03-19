台北男女 拼貼現代人的輪廓

2018年03月19日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

不管是選舉亂象、景氣下滑，還是速食戀愛，都是現今台灣人生活的縮影。長住上海多年、表演工作坊導演丁乃箏，翻新15年前舊作，推出結合即興成分和肢體實驗的作品《台北男女》，以多則小故事的拼貼手法，反映時下眾生百態。

丁乃箏表示，這齣戲是自2003年《亂民全講》改編而來，「當年是由導演賴聲川帶著演員，以即興的方式作創作，發展多段故事，它並不連貫，也很無厘頭，但是以有趣的方式嘲諷台灣的現象。」如今重演，也改了劇名，丁乃箏說：「這個劇名能和台灣的連結更為緊密，『台北』也是都會的代名詞。」

《台北男女》由多個段落組成，每個段落談論一個現象，包括「畢業旅行」、「選舉」、「劫機」、「感覺」、「債留子孫」等。丁乃箏說：「這種一個片段接著一個片段的方式，也像現代人一樣，喜歡在網路上瀏覽短片吸收資訊，看得讓人目不暇給。」

丁乃箏表示，其中「感覺」段落，說的正是時下男女戀愛的狀態，「觀眾可看到舞台上有兩對男女，語無倫次地談論『感覺』，說來說去，說不出一個所以然來，反映現代人的速食戀愛，少了深刻體驗『感覺』的戀愛。」

最有趣的是，在開頭和結尾處，皆有一群人站在舞台上，看星星看得又哭又笑，丁乃箏表示：「在看星星時，台上的演員們會不斷自問是否活得開心？自問存在的目的是什麼？我相信這也是每個人都會問自己的問題。」

參與《台北男女》的演員包括了朱德剛、樊光耀、楊琪、呂曼茵等資深演員，相當有看頭。

(中國時報)