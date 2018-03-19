迪麗熱巴 鋼絲吊上癮

迪麗熱巴（左）飾演的「白鳳九」與高偉光飾演的「東華帝君」，頗受觀眾喜愛。

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中國時報
報導
迪麗熱巴飾演的「白鳳九」在《三生三世十里桃花》裡勇敢追愛。

楊冪、趙又廷主演的玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》正在中天綜合台八點檔熱播，最近劇情進入夜華與素素的第二世情緣，而迪麗熱巴飾演的「白鳳九」也將化身宮女對高偉光飾演的「東華帝君」展開熱烈追求，「東華鳳九CP」也受不少觀眾喜愛。迪麗熱巴透露，她理想的男生類型和東華帝君相似，「我喜歡只對我一個人暖的人，我犯錯他會原諒，其他人犯錯會被他罵，像東華一樣的性格。」

迪麗熱巴劇中勇敢追愛，她坦言自己談感情很被動，因此非常欣賞「白鳳九」的專情與執著，「白鳳九就是東華帝君的超級大粉絲，可以為他做宮女，為他成為另一個人，是飛蛾撲火般的追求！」她還笑說很想演高冷的「東華帝君」，「很想知道一直拒人於千里之外，到底是什麼感覺？」

不輕易公開戀情

她認為男生最重要的特質，必須孝順、善良、有上進心。迪麗熱巴坦言不會輕易公開戀情，「會穩固好感情再跟大家說，不會在不確定的時候公布，不然今天戀愛，明天就分手怎麼辦？」

迪麗熱巴飾演的「白鳳九」俏皮可愛，她喜歡吊鋼絲，因為吊起來像坐雲霄飛車，刺激又有趣，演出《三生三世十里桃花》和新劇《烈火如歌》有不少橋段要吊鋼絲，她完全不擔心，還興奮地說：「我吊一次不夠，常要求吊第2次、第3次！」

(中國時報)

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