Cookie妝可愛 要台男學著點

Cookie以搞笑風格獨特聞名，表情逗趣令人發噱。（羅永銘攝）

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中國時報
報導溫博鈞

日本諧星二人組「野性爆彈」中，身高180公分、體重近百的「酷奇」Cookie，在華山創意園區展出「超酷奇樂園 in 台北」藝術個展，吸引不少日本人觀展，還有民眾頭戴印有他臉孔的面具進場，參觀他創造的奇幻藝術空間。他受訪時完全不受控，問A答Z，連工作人員都快抓狂。

他一臉認真說明他展題重心的「世界旋轉觀」，但沒幾秒後他便開始跳tone，總以日本老牌歌手澤田研二（暱稱Julie）作結，進入他的「Cookie世界」；被問到最尊敬的諧星前輩？他講了半天仍硬扯到毫無瓜葛的Julie，被工作人員吐槽「人家沒問你這個啦」，無厘頭精神發揮得淋漓盡致。

他上月先來台備展，對台灣最初的印象是「跟日本幾乎沒差別」，印象最深的則是計程車司機凶猛的駕駛方式。他覺得台灣人很親切，原以為台灣人嗓門大，結果才發現也沒那樣誇張。

由於在會場常有台日粉絲看到他便尖叫，問他如何像他一樣受人喜愛？他給台灣男性建議：「竭盡所能地把自己打扮得可愛，就像我頭上戴著花一樣，台灣男生們就跟我一樣頭戴玫瑰吧！」

謝渡邊直美開路

Cookie最近也參演電影，誠摯深刻的演技完全不同於他的搞笑模樣，他和渡邊直美是好友，曾對她說：「直美，妳已幫我在台開了發展先路，我只要跟著妳屁股後面走就好了。」問他渡邊直美對此有何反應，他模仿對方無表情地回答：「嗯哼？」Cookie一臉無辜解釋：「因為她嘴裡一直咬著食物。」

(中國時報)

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