日諧星藝軍突起展長才

Cookie創作力天馬行空，無論搞笑或藝術作品皆處處帶來驚喜。（羅永銘攝）

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中國時報
報導溫博鈞

Cookie諧星形象鮮明，當他展現豐富而獨具強烈個人風格的藝術創作時，讓不少人感到意外，連演藝圈人士都佩服，演員菅田將暉更坦言「對酷奇的才能一見鍾情」。

日本諧星有不少像Cookie跨界成功的案例，北野武便是代表人物。熟知日本影視文化的廣告導演彼得餘分析：「北野武的電影才能被大島渚發掘，讓世人看見北野武嚴肅殘酷的一面，也開啟了北野武的電影舞台。時至今日，世人認識的北野武，是電影導演的北野武；至於諧星主持人的北野武，已經淡忘在歷史的洪流。」

與Cookie同為吉本興業藝人的綜藝一哥松本人志，導演數部風格獨具的電影而受國際關注；渡邊直美除了靈活舞蹈，也建立了時尚領導者形象，並成功挑戰戲劇演出；近年最成功之例就是又吉直樹著作小說《火花》，獲文學界地位崇高的芥川龍之介賞，打破該獎80年來僅作家入選的紀錄，讓他一夜從諧星搖身人人敬稱的作家「又吉大師」，作品還拍成電視劇，同名電影也正在台上映。

電影《火花》如實呈現日本諧星，為掙得一點露臉的機會，努力在劇場表演練功、只求在競爭激烈的搞笑界中能有一塊屬於自己的舞台。出道已超過20年的Cookie藉著才華為自己拓出新路，「藝」軍突起，受到文化、藝術界關注，變身為具驚人創作潛質的藝術新星，將是諧星界中一顆閃耀的「爆彈」。

(中國時報)

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