卡梅爾巴沙 挨罵不還口摘影帝

2018年03月19日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

電影《你只欠我一個道歉》，描述兩位男性因小口角鬧上法庭的逗趣故事。男主角之一的卡梅爾巴沙（Kamel El Basha）在演出前就被叮囑「三緘其口」，拍攝過程即便遭到百般羞辱，也必須堅守「打不還手，罵不還口」原則，一定要「忍辱負重」演完全片。好在忍耐沒有白費，讓他憑此片奪下威尼斯影帝！

巴沙成長背景與片中角色「葉瑟」極為類似。他出生於耶路撒冷南方小城，自小對巴勒斯坦人遭受不公平待遇，感到忿忿不平。年輕氣盛的他是個典型文青，曾為爭取公民權益、參與街頭抗爭遭政府逮捕入獄。

牽動兩國敏感神經

出獄後，卡梅爾巴沙轉赴劇場界發展，因為演出德國劇作家布萊希特（Brecht）話劇而聲名大噪，也曾執導過7齣膾炙人口的舞台劇，成為該國首屈一指的表演指導。

故事描述黎巴嫩修車廠老闆「東尼」，因為自家陽台水管遭到破壞一事，與巴勒斯坦工程師「葉瑟」起了衝突，互不相讓的兩人，更為此事對簿公堂，導致事件愈演愈烈，不僅引發全國風暴，更一路鬧到總統府，原本的口角爭執突然失控，一路演變成國家級對立的大事件。電影勾動巴勒斯坦、黎巴嫩兩國的敏感神經，試圖為長久以來的紛爭找出解方，一舉打破黎巴嫩自1978年報名奧斯卡最佳外語片以來，第1部入選9強名單的電影。電影23日在台上映。

(中國時報)