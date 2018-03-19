天香樓廚師必學杭州魚丸

2018年03月19日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

招牌餐點「神仙鴨魚丸湯」做工繁複，是老饕指名料理。

菜品「天香東坡肉」肥而不膩入口即化。

「龍井蝦仁」將新鮮蝦仁混合龍井茶炒製。

台北亞都麗緻大飯店「天香樓」，在首屆《臺北米其林指南》摘下一顆星殊榮，為老店擦亮新招牌。該餐廳以「正宗杭菜」聞名，1927年「武津天香樓」創設於杭州西湖畔，以唐代詩人宋之問的「桂子月中落，天香雲外飄」得名，後續由孟永泰接手，傳承至女婿韓桐椿時遷往香港，改名「香港天香樓」，招牌菜有東坡肉、干炸響鈴、龍井蝦仁等。

圖片提供台北亞都麗緻大飯店

31年前，時任亞都麗緻總裁嚴長壽為與市場區隔凸顯特色，率主廚前往香港天香樓拜師學藝，耗時3年協調才獲得韓桐椿首肯，「台北亞都麗緻天香樓」孕育而生。

台北亞都麗緻行政主廚楊光宗是此次「天香樓」摘星幕後功臣，他原先從事貿易業、直到32歲才投身餐飲，半路出家的他從學徒做起，歷經三廚、二廚、一廚、領班、副主廚，最後接任主廚之位。他說：「好的廚師養成需透過自身努力與時間淬煉，40歲是一個階段，如果剛畢業就投入廚藝生涯，等於有2個十年時間學習廚藝知識，進而開創自我風格，但我只有不到十年時間，所以必須更加努力。」

摘星壓力更大

楊光宗坦言，米其林星等是肯定，但黃袍加身的鍍金光環更是壓力，客人將以更嚴格標準檢視料理品質與服務，唯有將「壓力轉為動力」，才能做得更好並持續向前。

天香樓菜色眾多，楊光宗特別推薦「神仙鴨魚丸湯」，結合2道傳統杭州料理「火踵神仙鴨」、「杭州魚丸」精髓。杭州魚丸將草魚去骨、打泥、過篩、手打，搭配金華火腿、蔥、薑精燉高湯。他說，天香樓有個不成文規定，為避免傳統名菜失傳，他要求每位廚房同仁須學會製作這道料理，並能獨立完成一顆顆魚丸。

細品箇中美味

杭州節氣分明，講究不時不食、選料時鮮的飲食風格，烹飪時特別重視食材原味，透過減少油及調料使用，展現淡雅料理風味。楊光宗分享，「杭州菜外觀看起來並不特別，但其中灌注廚師多年心血，需細細品嘗才可發掘箇中滋味，對我來說作為一個主廚，希望能將這樣料理傳承給下一代年輕廚師，如同當年香港天香樓將杭州菜傳承至台灣，讓更多人體會杭州料理美好滋味。」

(中國時報)