韓系美妝代言 大風吹

2018年03月19日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

才18歲的金裕貞入主天后宮，成蘭芝代言人。（蘭芝提供）

宋慧喬出走後，李聖經成蘭芝一姊，拍攝紅毯焦點LOOK。（蘭芝提供）

4月起，宋慧喬的雪花后廣告於全球市場正式亮相。（雪花后提供）

Krystal以俐落時尚的形象詮釋高跟鞋緞面潤澤脣膏的時尚魅力。（CLIO提供）

CLIO三色立體腮紅修容餅，微醺少女，660元。（CLIO提供）

以高跟鞋為概念設計的CLIO高跟鞋緞面潤澤脣膏，520元。（CLIO提供）

后皇后之吻后冠脣膏6g，1380元。（后提供）

后秘帖循環精華85ml，3680元。 （后提供）

蘭芝超放電霧感雙色脣膏。（蘭芝提供）

韓系美妝代言長江後浪推前浪，今年出現大風吹。據了解，由於韓牌消費者偏愛新鮮感、話題性，尤其彩妝產品需要年輕形象，這波不少阿姊級女星不是掉了代言，就是轉進高端品牌，而新生代女星則是被搶翻，但阿姊級中，也有像李英愛穩坐韓國頂級品牌「后」代言，不受後浪影響的例子。

蘭芝代言一宮兩后

36歲的宋慧喬與宋仲基結婚後，這波卸下整整合作10年、韓國愛茉莉太平洋集團旗下頂級美妝「蘭芝」代言寶座，過往蘭芝天后宮曾是宋獨大，後來加入27歲、因《舉重妖精金福珠》高人氣的李聖經，而宋前腳才離開，李登上蘭芝一姊，品牌又加入才18歲、因《雲畫的月光》爆紅女星金裕貞，維持一宮兩后，明顯出現世代交棒的態勢。

宋慧喬卸任蘭芝後，愛茉莉太平洋肥水不落外人田，仍邀到集團下更頂級的「雪花秀」擔綱代言，而且是首位品牌代言人，過往雪花秀只有單一產品找過短期代言人，這次宋拿下全品牌代言，展現她仍備受重視，4月起全新廣告形象曝光。

韓系彩妝為主力品牌更是訴求年輕市場，直接換上新生代女星拉攏年輕客層。這波另一風暴中心是CLIO珂莉奧，37歲的孔曉振擔綱品牌代言多年，但仍不敵年輕化趨勢，品牌送走孔後，馬上無縫換上24歲青春正甜、人氣女團f（x）成員鄭秀晶Krystal，鄭為高收視的《機智牢房生活》剪掉多年的長髮，新髮型讓她一掃高冷形象，品牌也看好她對年輕客層的影響力。

后御用代言李英愛

韓系代言人換不停，但也有例外，像韓國頂級品牌「后」，2007年找來李英愛代言後，迄今已超過10年，雖李現在已47歲，但形象深植品牌，隨著她行善、親民形象也讓品牌業績穩定成長，尤以重生秘帖、秘帖循環精華、拱辰享雪白氣墊粉底、皇后之吻后冠脣膏最受消費者青睞。

(中國時報)