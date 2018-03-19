母親節暖身搶鮮 台中百貨開第一槍

2018年03月19日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

台中廣三SOGO感謝祭22日排隊發燒商品，Kanebo COFFRET DOR光透裸肌粉餅UV買1送1，限量100組下殺45折，卡友獨家價945元。（廣三SOGO提供）

台中大遠百NARS自戀脣情，原價3576元、特價1850元，限量50組。（台中大遠百提供）

台中中友百貨26周年慶，飛利浦專業髮廊級4倍負離子溫控吹風機（BHD177），原價4500元，22折獨家價999元。（中友百貨提供）

台中廣三SOGO全館感謝祭21日至4月11開打，滿千送百、8大銀行加碼優惠、聯名卡獨家再加碼等，回饋率直逼近22%。（廣三SOGO提供）

台中百貨搶最快，每年衝第一波百貨優惠大檔，為母親節暖身的感謝祭、周年慶或禮賓預購，可說熱鬧滾滾，無論補貨或搶鮮貨，都是最佳時機。

預估業績可成長5%

廣三SOGO全館感謝祭21日正式登場，大手筆祭出近22%優惠，全館滿3000元送300元商品禮券或Smart Card點數600點，首2日持廣三SOGO聯名卡及Smart Card消費再享加碼送禮券、卡友禮及累積紅利點數，8大銀行加碼滿3000送100之餘，再享禮券回饋，另外還有獨家祭出下殺18折起優惠商品及首5日排隊發燒商品，期望全檔目標達13.5億元，預計業績可成長5%。

中友砸1.8億促銷

台中大遠百15日至21日辦禮賓預購為母親節暖身，化妝品/內睡衣單筆2000送200、全館百貨服飾累計5000送500、國際精品/數位3C單櫃滿萬送500、大家電單筆滿萬送千，刷指定銀行卡最高4%回饋；預購首日業績破1.2億元，精名品、彩妝保養品、家用家電銷售排前3名；而且今年首度蒐羅臉書打卡、IG熱門化妝品打5折起，除單筆滿2000送200，單櫃滿萬再加送300；22日至4月18日接著辦美麗購物節，25日前有近百場品牌靠櫃活動，預計可拉抬3成以上客源到店；母親節全檔力拼24.5億元，可望較去年22億元增5%。

中友百貨則是22日至4月25日帶來26年周年慶，首次投資了1.8億促銷預算，22日起18天內1樓化妝品滿2000元送200元電子購物券、全館滿3000送300，活動期間全館消費結帳出示中友APP會員行動條碼，當日單筆滿千即參加抽獎，首4日天天抽家族點數萬點、週週抽HUAWEI Mate10 Pro、壓軸抽家族點數10萬點及OSIM白馬王子按摩椅，多重優惠最高回饋率高達23.88%。

(中國時報)