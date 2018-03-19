米其林掛保證 百貨美食門檻上調

2018年03月19日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A4沙拉風番茄冷拉麵，加入6種不同品種的番茄製作，320元。（新光三越提供）

天和即食餐蛋酥砂鍋魚頭（非油炸），SOGO敦化館、華山旗艦店都有，280元。（天和鮮物提供）

Fika Fika Cafe19日至25日在SOGO忠孝館快閃，老闆James曾獲2013北歐盃烘豆大賽冠軍。（SOGO提供）

新光三越信義A4生火腿起司拉麵，湯碗兩側擺上甘甜香味的西班牙伊比利生火腿，食用前稍微泡過生火腿，湯頭味道更有層次，350元。（新光三越提供）

消費者愛嘗鮮，有米其林推薦、人氣話題、講究食材都是百貨美食進駐要件，顯見選品門檻愈來愈高。連續3年獲東京米其林推薦的拉麵名店「Due Italian」搭上台北米其林熱潮，13日進駐新光三越台北信義新天地A4，至昨（18日）都有主廚石塚和生駐店和開幕優惠，一開張就有人排隊，用餐時段達到最高峰。

石塚和生身兼義大利主廚及拉麵主廚，招牌的起司拉麵、沙拉風番茄冷拉麵皆混搭日義風情，生火腿起司拉麵採用西班牙伊比利生火腿，去年先在新光三越日本商品展累積口碑；由於講究採用健康食材，在日本被稱為「美容聖品」，最受女性族群青睞。

微風廣場30日引進的紐約曼哈頓龍蝦堡專門店「LUKE’S LOBSTER」全台首店，2009年創立、2015年在東京表參道開日本1號店，創下龍蝦堡日銷千個紀錄；好吃的祕訣在於只取用龍蝦螯的龍蝦肉，以檸檬奶油和香草調味料提鮮甜味。首次登台強推海鮮三饗組合，招牌的龍蝦堡和蟹肉堡、白蝦堡可一次嘗鮮。

遠東SOGO忠孝館看準台灣每年的咖啡商機超越700億元，25日前辦My Coffee Wonderland咖啡周活動，指定樓層嚴選咖啡豆、咖啡機、咖啡及餐點，單筆滿500元可至咖啡展演區試飲特選咖啡及兌換8F購物折價券200元，每日限量50份。19日至25日受文青喜愛的咖啡名店Fika Fika Cafe首度快閃，開賣獨家咖啡豆和每日限量的Barista Special。

有機無毒食材品牌天和鮮物在SOGO敦化館及華山旗艦店鮮食調理吧推天和即食餐，以自產澎湖箱網養殖魚、海藻雞、海藻豬為主原料，有機時蔬入菜、調味，全食材不油炸、不使用人工添加物，訴求健康，適合銀髮族、小家庭及上班族。12款菜色涵蓋家常菜及湯鍋料理，包括人氣高的龍虎斑辣魚頭，年輕族群喜歡的焗烤時蔬、焗烤白菜，可兩人共享的蛋酥砂鍋魚頭，價位100元至280元。

(中國時報)