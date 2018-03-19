PEUGEOT TRAVELLER 空間變化多 前座可按摩

PEUGEOT TRAVELLER有長、短兩種車型，配2.0L柴油引擎、180hp/400Nm最大動力，並提供專家版/專家版+、尊爵版/尊爵版+、旗艦版/旗艦版+等不同款式，售價自149.8萬元起，圖為試駕車旗艦版，189.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1.多功能方向盤以皮革包覆，並附有換檔撥片，可提供手排的駕駛模式。（陳大任攝）
2.圓餅造型排檔座，以旋轉方式變換檔位，右為手排「M」切換鍵。（陳大任攝）
3.第二排3個獨立座椅，可以滑動、摺疊，還可拆下騰出更多載物空間。（陳大任攝）
4.第三排也和第二排一樣是獨立座椅，透氣皮革包覆，有不錯的乘坐品質。（陳大任攝）
5.吸頂式空調有6個出風口，天窗被畫分為左右兩片，讓乘客享有不同的視野。（陳大任攝）

PEUGEOT TRAVELLER車頭造型辨識度頗高，和同級車略微向前低斜的傳統車頭造型很不同，看起來更像是張著口的獅子而顯得霸氣，4.9與5.3m兩款不同車型軸距相同，但差別在於車尾長度，後者擁有更大的載運行李空間。

獨立座椅可拆可摺疊

坐進TRAVELLER即可感受車內的寬敞舒適，前座不但具備電動調整，還有按摩功能，中央有個迷你走道可直通第一、二排，而第二排與第三排都是獨立座椅設定，且每張都可以摺疊、滑動甚至拆下，如此一來，車內空間就有更多變化。

最吸引我的是車頂設計，車廠將空調擺在中央並附加閱讀照明功能，這和飛機的座艙設計頗為相似，而且一分為二的大面天窗，配置獨立遮陽簾，更貼心的是，側窗也附有手動遮陽簾，讓左右乘客可享有不同的乘坐感與視野。

安全配備豐富多元

實際開起來是相當順暢，而且主/被動安全配備相當豐富，入門款即配備DAA駕駛注意力警示、ESP車身穩定、HAS斜坡起步輔助、BSM盲點偵測、TPMS胎壓偵測等，頂規款配有ACC主動式定速巡航、HUD抬頭顯示器。整體而言，TRAVELLER除了商務應用，也很適合家庭使用

(中國時報)

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