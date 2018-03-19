TOYOTA ALPHARD 地表頭等艙 寧靜度升級

2018年03月19日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA ALPHARD兼具霸氣與動感外觀，3.5L V6汽油引擎、300hp/36.8kgm最大動力、8速手自排變速箱，全車搭載7氣囊及高剛性GOA車體，售價265萬元。（陳大任攝） 1.半木半皮多功能方向盤，皮革觸感細緻，儀表為傳統指針式，中央液晶可顯示車況。（陳大任攝）2.中間雙座椅最大幅度的調整幾乎可以讓乘客躺平，扶手內為可收納的摺疊桌及電動調整按鍵區。（陳大任攝）3.電動調整包括了閱讀燈、座椅角度並附記憶功能，可以調整座椅加溫及通風，還有一鍵歸位功能。（陳大任攝）4.前座助手席附有電動腿靠，是較為少見的功能，另在椅子肩部有組按鍵，能讓駕駛或第二排乘客調整移動。（陳大任攝）5.第三排座椅有3個頭枕，雖可擠進3人，但兩人乘坐才舒適，中央扶手可調整角度。（陳大任攝）6.車頂有大面積天窗、吸頂式螢幕，空調設定及天窗、照明開關集中一區，紫色氣氛燈可變換顏色。（陳大任攝）

TOYOTA ALPHARD第二排有如飛機頭等艙的座椅設定，除了被選用為接送貴賓的企業公務用車，其實更多的是總裁個人座駕。尤其自2015年3月大改款上市後，更是近年少數持續成長的車款，和泰新推2018小改款，除了外觀更顯霸氣之外，動力、安全與內裝質感再升級。

車頭造型美 舒適度高

這次小改的視覺重點聚焦在車頭，包括頭燈、水箱護罩、前保桿、霧燈的造型都做了更動，其中水箱護罩改以階梯形切面設計，藉以展現職人工藝品味，頭燈則重新排列燈組順序，採用Bi-Beam頭燈，日行燈與方向燈採光條式設計，18吋鋁圈與尾燈的樣式也換新，同時提供「柏金銀」新車色。

ALPHARD全車座椅採用Semi-Aniline頂級真皮包覆，第二排座椅為頭等艙級Ottoman大型座椅，為了提供更佳的舒適性，更強化了隔音工程，同時變更外部隔音棉材質及加厚內部隔音綿，前輪拱也換上毛氈材所質，車窗也做了細部分調整，提供更優異的駕馭穩定性、乘坐舒適性及車室寧靜度。

引擎自動啟閉好節能

這次小改款，ALPHARD也換了心臟，最大動力輸出從原本275hp/34.7kgm提升為300hp/36.8kgm，而且油耗表現從9km/l提升為10.2km/l，能源效率從2跳至1級，這當中最大的改變是首度導入的引擎自動啟閉節能系統，安全的部分，新增的BSM盲點偵測及RCTA後方車側警示系統，在實際試駕時都發揮了提醒功能，大幅提高行車安全。

(中國時報)