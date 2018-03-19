2018年03月19日 04:10 中國時報 賀利思（Leo Hollis）著‧宋美瑩譯

巴蓬設計建築的戴文夏廣場鳥瞰圖，位於舊市區的東區邊緣，是都市規畫的新形式。（貓頭鷹出版社提供）

「日不落帝國」不是一日造成的。倫敦在十九世紀成為歐洲最大城，透過軍事與貿易的影響力宰制全球，今日仍是世界最大金融中心與精英薈萃之地──跨國企業的金錢運作，延續往昔帝國的榮景。若我們追溯起源，給予英國首善之都今日面貌的，竟然是十七世紀的一群知識分子。 使他們能夠一展抱負的機會，卻來自一場滅頂巨災──接著前一年的大瘟疫，又襲來了1666年倫敦大火。出自深夜的布丁巷一間烘焙坊，冒出的火苗徹底失控，怒號著延燒了四天四夜，吞噬一萬三千餘棟房屋，將市中心夷為平地──幾乎使倫敦「不復存在」，而象徵王權榮光的聖保羅大教堂也受災成了廢墟。

火焰不只吞噬了八十七座教堂和六間奉獻禮拜堂，還包括所有貿易公司和政府的主要建築，如市政廳、皇家交易中心、海關大樓、會議大樓和五十二棟公司大會堂，布萊德威爾、新西門、木頭街以及雞鴨路口的監獄，還有三個城門和四座石橋。

近十萬市民無家可歸。合計起來，超過一萬三千棟房屋被毀，所占面積約有一萬七千六百五十公畝，包含四百條街道和舊城牆內部百分之八十的土地，以及緊鄰古城牆外的大片自由區。財產頃刻之間化為烏有，金銀熔進土裡，而珍貴的香料則蒸發到空氣裡，留下強烈的氣味。死亡人數的紀錄比較不精確，根據軼聞證據，從費林納的女僕到最後熄火為止，只有不到二十人喪生。

謠言亂竄造成恐慌

艾佛林對聖保羅大教堂的毀損，印象特別深刻，紀錄說它「如今成了可悲的廢墟」，仍然站立在城市高處，像是遭撕破丟棄的屍布：

門口美麗的柱廊（結構可以跟歐洲任何建築相提並論，而且不久前才由先前的國王修復過）如今殘破裂開……看到如此巨大的石塊被火燒成的模樣，著實令人吃驚，龐大的波特蘭石上的裝飾、列柱、浮雕、柱頭和凸出物，全都掉落下來，甚至屋頂原本蓋有鉛板的大塊面積，都整個熔化掉了……這座歷史悠久，列居基督教世界裡最古老的早期禮拜建築，就此埋於灰燼之中。

塔斯維爾也往大教堂走來，「地面的熱度幾乎把我的鞋子燒焦；空氣如此灼熱，若非我在艦隊橋上稍作休息，恐怕已經昏倒了」。在教堂院區附近，他看到一團大鐘熔成的鐵塊、「硬如木板、皮如粗革」的犬屍，還被一個躲在牆後的燒焦婦人嚇了一跳，她卻沒能逃過火神之手，「四肢都燒成了木炭」。

艾佛林越過城牆，走到城外郊野上去，成千上萬的難民在這裡過夜（他估計有二十萬），緊抓著剩餘的所有物品，饑渴困乏。這些聚集的群眾沒有東西遮蔽或果腹，「有的躲在帳篷底下，有的住在難受的棚子和簡陋的地方，許多人連毯子都沒有，也沒有任何器皿、床或板子」。前一夜謠傳有外國人入侵到群眾之間，有些人聽說「法國人要帶武器來攻擊他們，割開他們的喉嚨，掠奪他們從火裡救出來的東西」。夜裡一聲「武器！」在人群裡掀起一陣恐慌，而且馬上擴散開來，大家搖搖晃晃地起來找武器，準備要為已經毀壞的城市抵禦到底。

對人民的這些恐懼，國王十分關切，第二天跟顧問騎馬到郊野上，親自對難民解說，平撫他們的恐慌，如「公報」所報導：「他告訴他們，這是直接從上帝而來的作為，不是人為的陰謀；跟他們保證他已經親自審查過幾個可疑的人，可是沒有發現任何理由懷疑他們犯案。」可是這些緊急的措施只能在短時間奏效。倫敦舊城雖然還在悶燒，但重建的計畫必須趕緊付諸實行。

入夜的街道變危險

民眾對火災的第一個反應，是灰心喪志、悲傷哀悼。入夜的街道變成危險地帶，獨自行走恐有生命之虞。有些報導提到屍體留在地窖，和可怕的謀殺事件。不過，當房屋木材還在悶燒之時，倫敦已經開始實行重建秩序的措施。九月六日星期四，國王發布文告，以緩和留在郊野的群眾的恐懼，並開始重建的腳步。倫敦必須回到原有的秩序，所以查理王讓倫敦外圍召來的武裝軍隊卸任，把權力歸還給市長和市議員。

許多燒掉的公會開始撿拾殘留物，在可以復原城市貿易的地方，找尋臨時新家；郵局暫時設置在科芬園的一家客棧裡；海關大樓移到倫敦塔附近一座未受損的建築；市府則由市政廳移到格里辛學院。

食物需要分配，所以倫敦大橋、史密斯菲爾德、炮兵場設了一些臨時的市場，生意必須恢復正常交易，不會再允許例外的供應和報酬。莫菲爾上的難民群眾仍然緊抓著自己剩餘的物品，等候補給，對謠言或攻擊心懷恐懼。查理二世又一次發布宣告，說眼前沒有外國入侵的危險：「為了防止可能發生的混亂和騷動，我們希望若有任何火警，沒有人會慌張或不安，只一心去救火。」

逗留在郊野上的群眾慢慢恢復了理性。為了在評估損失的同時安撫他們，城牆外的公共建築開放給民眾存放以保全物品，想把所有物搬到別處的人得小心盜竊。查理希望在四天內疏散周圍郊野上的難民，讓他們回家，所以下令家家戶戶必須把自家土地上的垃圾清掉。可是很多人看到城市的殘破景象，都不願意回來，迫使查理下令周圍的郊區和市鎮收容這些難民。負擔得起貪婪地主高漲租金的有錢人，便在郊區另覓新家。

哀悼之情被重建精神取代

九月九日星期天，附近教區的教堂湧入大批市民，所有人都為倫敦祈禱，為自己的罪懺悔。幾星期以後，嚴肅的禁食日，聖保羅的主任牧師桑克福，在國王面前以〈熾熱的律法〉為題布道，將倫敦的廢墟看成耶路撒冷滅城的再次降臨，是對英國的考驗，而不是懲罰。

哀悼之情很快就被重建的精神取代，倫敦就要再站起來，而且會比任何時候都更耀眼。但是首先必須評估損失，因此格里辛學院設了簡略的錄誌卷冊，每戶戶長前來登記原有房屋的所有權狀，所有重建工事，必須先徹底檢驗其鄰近災區，否則不准動工。在組織必要的土地行政同時，對城市的新想法也逐步形成，出發點是希望倫敦可以如艾佛林所言，從火裡再生為「更燦爛的鳳凰」。可是誰能把這個新生命帶到倫敦城來呢？新哲人未能設計預防之方，但是否能想出治療之法呢？倫敦需要的是現代城市的計畫。大火需要勇敢大膽的反應，也帶來了改變的非凡契機。

（本文摘自貓頭鷹出版社《倫敦1666：一座偉大城市的浴火重生》一書）

(中國時報)