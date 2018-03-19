2018年03月19日 04:10 中國時報 鄭順聰

古典詩的期初聚會，修遠琢磨著，琢磨著怡夏的詩句，以筆頂著太陽穴苦苦思索︰春是四季，秋在對角線最適宜，續接的長廊乃學校的特色，秋天的西子灣還有什麼呢？雲可對任何景物，既在天上就要與地上的相對，『初』是剛開始，就是對『終』了，怡夏的終了用「破」，仄聲，奇特──春天盈溢新生的氣息，擺脫冬日的寒冷，回到長廊也回到學校展開新學期，要去教室上課了，跟同學再度相逢，如同撥開烏雲重見光明──修遠想像著南國陽光灑落地面將廊柱拉出長影，好夢幻啊！但不是高中女生扯開胸罩的那場春夢，而是大學女生環抱厚重的書本，在長廊走著走著身影也給陽光拉長了……修遠想一想又覺得不對，春要對秋，春花秋月何時了，而且重點在長廊，學校的特色還有什麼呢？

修遠塗掉重寫，落了幾個字又塗塗改改的，眼看沙子就要漏盡，時間快來不及，忽然靈光一閃，趕緊沾了沾墨水，毛筆字寫下：

秋去柴山猴終齊

「什麼啦！張修遠你不是讀很多文學書！虧你還參加文社勒！寫這什麼東東！而且還跟怡夏成對，有點氣質點啦！」假山學長訓斥。

「學長，聽我解釋，我可是對得很妙耶！你看，『春』對『秋』，『至』對『去』，『長廊』對『柴山』，都是我們學校的特色，天上的雲朵對地上的猴子，多麼契合啊！而且而且，最後一個字最關鍵了，怡夏暗藏『雲破月來花弄影』這個典故，最後一刻我才想到，何不用《西遊記》那孫悟空去西天取經成為齊天大聖的故事，所以用『齊』這個字，一本書對一首詩句，你看氣勢多麼磅礡啊！」

「不行！這行不通！我們是古典詩社，不是搞笑社，不做打油詩的，你要重對。」假山學長表情嚴肅。

「學長！學長！我書讀很多沒錯，但真的要寫，實在不簡單，好啦！好啦！讓我想一下新的啦！」修遠說。

「上聯的時間充裕，我自己也對了下聯。」怡夏遞出草稿上那淡淡的筆跡：

冬盡西灣浪已勻

「高！高！真是高啊！西子灣冬盡春來，雲破月來對風平浪靜，真勻稱，怡夏真是詠絮才女啊！」書卷窗學長手背起，學古人行吟般，再三稱讚。（待續）

(中國時報)