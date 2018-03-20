台灣經濟三大外在威脅 民粹主義居首

2018年03月20日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資誠聯合會計師事務所昨發布《2018台灣企業領袖調查報告─台灣企業的轉型課題》，雖有44％CEO樂觀看待未來一年經濟前景，但CEO對民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管等三大外在威脅非常憂慮，尤其是民粹主義今年首度納入問題，便有高達26％CEO對此表達極度擔心，與匯率不穩定並列第一。

26％CEO 極度擔心非理性發展

據資誠調查，憂慮民粹主義與匯率不穩定的占比皆達26％、法規過度監管占比也達23％。報告指出，近年來各種議題引導論述，民粹主義有不斷升高趨勢，朝非理性、破壞性發展，對企業經營更可能造成不可預知的衝擊。

匯率不穩、法規監管 衝擊企業

工商協進會理事長林伯豐指出，企業最顧慮的是缺電，核四已蓋好，但換黨執政便卡關，從過去停停建建到封存，現在又因民粹要把燃料運到海外，以後再換黨執政或缺電，恐怕又要運回來，這是一種成本浪費，難怪CEO會將民粹主義列為首要外在威脅。

林伯豐分析，民粹主義對企業經營衝擊很大，像環保團體根本未將台灣產業與環境保護並重考量，導致許多案子環保署明明通過了，卻在環評卡關，讓企業投資動彈不得。

不只環保與供電，民粹問題嚴重，林伯豐透露，勞工檢查單位將企業當敵人，有企業向他反映，勞檢單位將勞檢外包，勞檢雖然合格，但受委託單位卻要求業者給他們一個開罰單的機會，「不然回去交不了差」。

背離世界潮流 悶著頭推新南向

林伯豐並質疑，政府本身內部也搞民粹、思想有問題，如當前各國都強調要吸引企業回國投資，但政府卻反其道而行，悶著頭推動新南向政策，力促企業到南向國家投資。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏說，民粹主義包括各式抗爭、社會輿論及員工態度等，不管政府政策或企業決定，都受到民粹力量影響，和全球各國相較，這是台灣企業的特殊狀況。

（相關新聞刊A4）

周建宏說，政府政策的訂定有一定主軸，但部分政策受到民粹引導，決策結果往往偏離原本方向。如《公司法》修正，到現在還搞不定，主因是立委、政院意見不同，另外一例一休、環保議題等也是如此，在如此生態下，將導致企業不易生存。

(中國時報)