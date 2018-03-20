劉結一強悍打獨 陳明通要讓大家賺大錢

國台辦主任劉結一（中新社）

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中國時報
／台北報導
新任陸委會主委陳明通。
劉結一小檔案

大陸前國台辦主任張志軍昨當選全國人大外事委員會副主任，國台辦主任由原副主任劉結一升任。外交系統出身的劉結一曾任大陸駐聯合國大使，作風強勢；巧合的是，新任陸委會主委陳明通也在昨天走馬上任，陳明通說，這項職務攸關台灣2300萬人民身家性命及財產安全，責任重大，他將戮力從公，擬定並推動大陸政策，接著他用閩南話說：「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

兩岸凍結 台國際空間恐壓縮

1957年出生於北京的劉結一，是大陸資深外交官，曾任北美大洋洲司司長、中共中央對外聯絡部副部長等職，並於2013年出任駐聯合國大使。其妻章啟月同樣出身大陸外交系統，為現任駐紐約總領事。兩人去年12月同搭地鐵的照片被發布到網上後，引起網友熱議。

劉結一在擔任駐聯合國大使期間，以「敢言」著稱，曾藉由7分鐘發言怒斥美英日代表，大陸網友頻頻按讚。劉結一以強悍風格與豐富外交經驗，若兩岸僵局無法融冰，台灣國際空間恐再受壓縮。

去年11月，劉結一首次以國台辦副主任身分出席活動時，即展現對台強硬姿態，強調將全面貫徹19大對台工作方針，推動祖國和平統一進程，堅定不移地堅持「一中原則」、「九二共識」，毫不妥協與台獨分裂勢力鬥爭。

陳在陸廣結善緣 期共存共榮

國台辦的對口單位、陸委會新任主委陳明通則說，細數歷屆陸委會主委，沒有人比他在接任主委前去過大陸更多次，不僅走遍大江南北，也認識無數朋友，從陌生到熟識，進而將心比心，換位思考，求同存異。

對於劉結一接任國台辦主任，陳明通表示，我們一向不評論大陸人事，但期待新人事與我們一起合作，促進兩岸和平，並增進共存共榮的願景。

陳明通上任後的第一道指示，是要求陸委會同仁持續營救李明哲，並協助家屬早日赴大陸探視。

陸委會說，牢獄的桎梏無法禁絕人民心靈對自由、民主與公義的嚮往，唯有以包容胸襟廣納多元意見，陸方的改革之路才可能有足夠的養分，儘早釋放李明哲，應可作為陸方改革之路往前推進的重要一步。

(中國時報)

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