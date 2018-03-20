陸情資 國安局長一問三不知

2018年03月20日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

糗！國安局長彭勝竹認不出中共國安部長的長相，也不知中共國安部負責對台部門的名稱。不過，國安局官員也強調，此次大陸修憲，取消國家主席任期限制，國安局去年即掌握相關情資。

連官員打PASS 都會聽錯

立法院外交及國防委員會昨天邀請國安局、外交部及國防部，就「東亞與兩韓之戰略情勢」進行專案報告。不過，大陸兩會發展也是朝野立委詢問重點。

民進黨立委蔡適應昨天po出大陸國安部長陳文清的照片，詢問彭勝竹照片中的人是誰？彭一下未認出來，蔡適應告訴彭答案後，再追問說陳文清會不會被換下？彭勝竹回應說「會換人」，但隨即又說剛剛講太快，「現在得到的資訊是會續任」，先前說會換人，是以為蔡適應問的是中共總檢查長。

蔡適應又追問，大陸國安部對台灣負責是那個單位？彭也是一問三不知，未答。蔡即問台下列席詢官員說，「有沒有人可以跟局長打個PASS？」台下有官員說是「第四局」，但彭聽錯，答成「正四局」，後來蔡適應乾脆直接公布答案說，「是第四局，我直接跟你講。」

事實上，彭勝竹昨天在立院的答詢已有進步，上個會期，立委質詢的問題，彭常半天答不出一句話。

蔡適應還問彭勝竹此次大陸修憲，取消國家主席任期限制，國安局何時得到情資？彭勝竹說，前一段時間內部會議時有提到。蔡適應追問是什麼時間？國安局幕僚則說是在去年19大以前就掌握了，因為當時就有學者討論了，國安局也有進行研判。

稱大陸修憲 去年即掌握

多位立委問及，大陸國家主席習近平廢除主席任期限制，對兩岸的影響評估為何？彭勝竹表示，未來大陸對台是「對官是硬，對民是軟」；並說中共國家主席習近平權力愈大，對我們可讓的空間，完全在他的手上，所以壓迫的時候會更集中、更強力，對台灣情勢言「更不容樂觀」。

彭勝竹昨天11時向立院請假要前往總統府。國民黨立委馬文君表示，國防部長嚴德發上周首度來立院報告，也是中途請假到府開會，昨天彭勝竹又是，這是對立院的不尊重。據了解總統府昨有國安會祕書長李大維等政務人員宣誓典禮，彭勝竹是趕去觀禮。

(中國時報)