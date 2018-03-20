陳菊重責加身 為蔡凝聚台僑

高雄市長陳菊赴美參訪市政交流。（高雄市政府提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長陳菊在台旅法生效後訪美，會接觸到何種層級美國官員備受矚目，其實，此行與台灣同鄉會見面也是重中之重的行程，因台僑出現分歧，不再獨尊民進黨，部分轉向支持小綠時代力量，要藉由陳菊的政治份量，重新凝聚台僑獨尊民進黨的局面，為小英連任之路堅壁清野。

消息人士透露，大家只專注於陳菊見到哪位美國官員，卻忽略與台灣同鄉會餐敘的未公開行程，看似稀鬆平常、行禮如儀的宣慰台僑行程，卻是此行的另個重點。

消息來源說，台僑原是定於一尊，全力支持民進黨，但時代力量出現後，開始有不同選擇，有人捨大綠挺小綠，還不乏獨派對蔡英文執政成績及兩岸政策有異聲，小英政府對台僑因大綠、小綠分裂情形頗憂心，不利民進黨2018及2020大選，賦予陳菊縫合修補裂痕任務。

美麗島世代衝撞國民黨政權威權統治時期，被抓被關甚至宣判死刑，可謂是島內對抗威權的代名詞；曾坐過黑牢的陳菊是代表性人物之一，也是美麗島世代目前碩果僅存的檯面上人物，不論血統、忠誠度與說服力，無人可替代，被小英視為最適合擔任桶箍角色。

據悉，陳菊赴美前獲蔡英文特別指示，盼藉著菊姐的份量，細說蔡英文總統施政理念，並詮釋小英的兩岸政策，安撫台僑獨派勢力，並確保不要向小綠過度傾斜，能回歸定於民進黨一尊的凝聚力。

陳菊一行於美東時間19日上午9時參訪311 Call Center，交流市民服務專線經驗後，即趕赴華盛頓，19日傍晚抵達後，將與台灣同鄉會餐敘，會中將以非正式演講方式與台僑對話，傳達蔡英文的訊息。20日下午4時（台北時間21日凌晨4時），再到CSIS演講「我的4000天與40年：台灣的民主之路」。

(中國時報)

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