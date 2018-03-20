李文輝不能來 柯憂雙城怎麼談

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中國時報
／台北報導

外傳民進黨決定年底台北市長選舉是否禮讓柯文哲的關鍵，在於柯今年雙城論壇的論述內容；柯文哲19日無奈表示，陸委會不准上海市台辦主任李文輝來台，如果要辦，雙方總是要談判，現在人不能來，所以還沒想到怎麼談。

會不會因民進黨這番「考量」，調整前2年「兩岸一家親」等論述？柯文哲強調，他通常是先決定戰略再決定戰術，現在避免僵局、減少衝突、降低緊張都是戰略目標，會在這個目標下調整；他只是想讓城市穩定、繁榮一點。

但在決定論述內容之前，談到今年雙城論壇的籌備進度，柯文哲卻說，現在麻煩的是李文輝被禁止入境，陸委會不准他來，若要辦，雙方總是要談，現在這種狀況，還沒想到要怎麼談。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，李文輝如能親自來台洽談論壇事宜，當然具代表性，目前雙方仍透過幕僚單位持續溝通，李是否來台，不會影響洽談工作；北市府參議兼大陸工作小組執行祕書饒慶鈺昨則未接電話。

既然與民進黨是否整合還是未知數，柯文哲近日仍積極拉攏藍綠政壇大老。前立法院長、國民黨立委王金平自爆1個月前柯文哲有來拜訪他，兩人19日晚上還要一起吃晚餐，但疑因「見光死」，兩人餐敘取消。

柯文哲表示，他的確常常拜訪政壇前輩，例如老宋（宋楚瑜）、李前總統、阿扁，甚至王金平。尤其王金平在立法院做了40年，「真的是中華民國現代史活字典」，他還勸王趕快寫回憶錄，把經歷都記錄下來，有時問他們一些看法也還不錯，是很有用的諮詢。

不過，國民黨副主席郝龍斌表示，如果大家都知道這是柯文哲的選舉策略，過去柯和綠營密切合作，現在綠營不滿意，柯轉向討好藍營，這就是沒有理念、政策，不是一個政治人物該做的事，他相信選民眼睛是雪亮的，不要低估台北市民的水準跟政治判斷。

(中國時報)

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