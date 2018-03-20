綠委肯定台旅法 盼「愈高層愈好」

2018年03月20日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普在最後一刻簽字《台灣旅行法》，多位民進黨立委均相當肯定，並期待台美高層互訪能有突破，外交部政務次長吳志中在答覆立委詢問蔡英文總統是否可能訪美時，吳志中表示，前總統李登輝在1995年曾經訪美，「如果可以再發生，是很好的事情」，各種台美高層互訪都是努力的方向。

《台旅法》通過後，民進黨立委昨出席立院外交暨國防委員會時，均一致肯定該法。包括5月間在高雄舉行的美台國防工業論壇、6月初美國在台協會(AIT)台北新館於台北內湖落成，綠委均盼推進台美來往。唯當追問美方會有何層級到訪時，包括國安局、外交部與國防部都低調以對，表示尚不知情。國防部官員甚至說，美台國防工業論壇，我國防部是否派官員出席，目前亦不知。

至於AIT新館啟用，吳志中說，我方希望美方官員「愈高層愈好」，台美正在協商中；過早公布，只是給中共從中破壞的空間。

國民黨立委江啟臣昨在質詢提問，外交部是否規畫蔡英文總統與川普的「川蔡會」，或蔡英文過境美國時，發表公開演講？外交部政務次長吳志中說，李前總統在1995年訪問美國，「如果可以再發生，是很好的事情」，各種台美高層互訪都是努力的方向。

不過，也有立委擔心總統蔡英文訪華府，中共會報復，對此，國安局副局長周美伍說，《台旅法》通過，中共一定會給台灣壓力，蔡英文如果訪美，他認為不會像李登輝當年訪美後發生的情況，因為現在的情勢與當年已不同。

國安局長彭勝竹則答詢時表示，美國總統川普是商人性格，是以美國利益和美國人民利益為優先。民進黨立委王定宇則提醒，國安局不是政治評論員，不要對人評論，彭勝竹隨後答詢時說，他要修正收回剛才有關川普是商人性格的說法。

(中國時報)