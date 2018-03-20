新聞透視－自嗨小英訪美 國安副局長瞎攪和

2018年03月20日 04:11 中國時報 呂昭隆

美國通過《台灣旅行法》，多位民進黨立委高興得溢於言表，政府官員也一搭一唱跟著合音，其中，最令人驚奇的是國安局副局長周美伍；李登輝當年去美國康乃爾大學演講，中共隨即對台文攻武嚇，造成所謂的1996年台海危機，周美伍認為蔡英文總統如果訪美，因為情勢不同，不會再發生當年的情況。

情報工作要想做稱職，有時得扮演烏鴉角色。美國會通過《台旅法》，而且川普就在最後一刻畫押，擺明了是打台灣牌，民進黨樂，理所當然，可以和大陸唱反調的事，民進黨都會樂。但如果情蒐研析單位也跟著唱和，問題可就大了。

周美伍是中將，即將屆齡退伍，情治圈早就盛傳，他很有企圖心，本來想退伍轉文職，接任國安局的政務副局長，但這個位置給了海基會祕書長、前國防部副部長柯承亨；於是情治圈又有人傳，周美伍想去接任國安局的駐美特派員。周美伍昨天的表態，應該有奮力一搏，如能爭取外派，當替小英推動訪美的深意。

的確，當前情勢已非李登輝訪美的時代，1996年，中共軍力有限，能夠威脅恫嚇台灣的，也就只有短程M族飛彈，美國把尼米茲航母開進台灣海峽，中共只好退讓，鼻子摸摸，把氣嚥下去。現今的中共軍力早非吳下阿蒙，機艦已是繞著台灣轉，真要再發生一次台海軍事危機，後果絕對比當年的飛彈演習嚴重。

周美伍是海軍中將，還當過國防大學副校長，每年漢光兵推與實兵演練，國防大學都是演紅軍，中共軍力如何，可比民代清楚多了。

台灣的民主價值是來自西方，問題是，美國遠，大陸近，而且又同文同種，兩強之間，台灣不必做抉擇，都應修好，並保持適當距離。真有這種認知，就不會認為李登輝訪美之事如果再發生，會是件好事。

(中國時報)