韓國瑜不求大餐 只要滷肉飯

2018年03月20日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

原被國民黨賦予參選高雄市長重責的高雄市黨部主委韓國瑜，日前突然領表參加北市長初選，旋即撤回「快閃」，令政壇傻眼。他19日首度出面解釋，盼藉由強烈手段向黨中央表達高雄需要資源的訴求，「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」

2度向黨求救 未獲回應

沉寂2天後，韓國瑜昨上午在高市黨部開記者會，支持者高喊「韓國瑜加油」、「國民黨加油」，高市議會總召許崑源、書記長陳美雅、黃紹庭等人全程陪同，想參加議員初選的新人們也出席，營造團結氣氛。

「北上領表是孤注一擲！」韓國瑜說，外傳他因自傳未寫而撤回台北市長初選登記，但他身為高市黨部主委，很清楚初選要交哪些資料，「會因為文件不齊全而被撤銷嗎？」這次動作，他醞釀許久，決定以個人去留發出強烈訊號，請中央黨部重視高雄。

他說，高雄黨部除了選市長，還得輔選35位提名議員、數百位里長，卻完全沒資源，先前已向中央黨部發出2次SOS求救訊號，一直未獲回應，「我不求滿漢全席，但一定要有碗滷肉飯！」

大動作驚動黨 允撥資源

還原16日當天，他刻意選下午3點半到台北市黨部登記，避開新聞媒體，領表完即打電話通知黨主席吳敦義，高層立刻善意回應，承諾一定調撥資源給高雄，但要他以後這種防空演習、拉警報動作少做，中央黨部心臟都快跳出來了。

他表示，目的達成後，他馬上撤回登記，但他領表消息已透過台北市黨部傳出，立刻有媒體電話詢問，他第一時間想壓住消息，才會否認，非刻意隱瞞。

韓國瑜說，這幾天沉澱一下，還自嘲北農總經理吳音寧被稱「神隱少女」，他這位前總經理則是「神隱阿伯」。

至於外傳他的太太不支持他參選，韓國瑜說，男人以天下為家，女人以家為天下，身為男人，苦水一概吞肚裡，家裡面的事情他一概不表述，請外界諒解。

是否選高市長 月底說明

媒體追問他是否要選高雄市長，韓國瑜仍不鬆口，強調現在還要忙議員初選作業，宣布參選就會一團亂，等3月底、4月初再對外說明，「一旦宣布參選，就會把戶籍遷到高雄，而且哪裡勞工多、賣菜的多，就遷到哪！」

(中國時報)